Trump TikTok'a 90 gün süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in elinde olduğu gerekçesiyle sık sık güvenlik endişesini dile getirdiği TikTok uygulamasıyla ilgili beklenen adımı attı.

Trump imzaladığı kararnamede TikTok'un sahibi Çin teknoloji şirketi ByteDance’nin ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit edebilecek yapıda olduğu kaydedildi ve Çinli şirketin 90 gün içinde ülkedeki tüm varlıklarını elden çıkarması istendi. Ayrıca kararname ile şirketin kullanıcı verilerini de imha edip Yabancı Yatırım Komitesine bilgi vermesi talep edildi.

Trump yönetimi Çin merkezli uygulama TikTok’u ABD’deki varlığını herhangi bir Amerikan Şirketi’ne devretmediği takdirde 15 Eylül’de uygulamaya yasak getireceklerini belirtmişti. ABD Başkanı 7 Ağustos tarihinde de Çin merkezli sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat’ın iş yapmasını engelleyen 2 kararnameye imza atmıştı.