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Trump, terörist İsrail'i kutladı!

ABD Başkanı Donald Trump, terörist İsrail'e methiyeler düzmeye devam ediyor. Trump, İsrail'in 70. kuruluş yıl dönümünü Twitter üzerinden kutladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:13
Trump, terörist İsrail'i kutladı!

Trump, mesajında, "Netanyahu ve tüm İsrail halkının 70. bağımsızlık yıl dönümünü kutluyorum. Hiçbir yerde daha iyi bir dostumuz yok. Önümüzdeki ay Kudüs’teki büyükelçiliğimize gitmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Trump, 6 Aralık’ta işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş ve Tel Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma talimatı vermişti.

ABD’nin bu kararının ardından Ramallah, Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinliler tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde, İsrail askerlerinin sert müdahalesinde birçok Filistinli yaralanırken, can kayıpları da yaşanmıştı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:13
  1. İsrail
  2. Batı Şeria
  3. Netanyahu
  4. Filistin
  5. Kudüs
  6. Ramallah

YORUM YAZ

  • ihsihs10 sa önce
    Terörist, terör devletini kutlamış! Bunda şaşacak ne var?
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp10 sa önce
    Bir çok Müslüman denen devlet ise Trump ile arkadaş, dost, can kardeşi . . . lanet olsunVe Müslüman hiç bir şey yapamıyor . . . Bize ne oldu ?
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