Trump: Tamamen kontrolden çıktılar!

ABD Başkanı, Cumhuriyetçi Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, demokratları ve ülke medyasını eleştirdi, Meksika sınırına örülen duvarı övdü.

"Demokratlara ve medyaya rağmen..."

Trump, "Duvar inşa ediliyor ve yapım aşamasında. Büyük bir etki yapacak. Birçok ek sözleşme de imzalanmaya yakın. Demokratların ve sahte medyanın haberlerine rağmen programın çok ilerisinde" dedi.

"Tamamen kontrolden çıktı"

Sözlerini daha da sertleştiren ve medyanın kontrolden çıktığını söyleyen Trump, "Medyadaki sahtekarlık düzeyine inanamıyorum. Tamamen kontrolden çıktı ama biz kazanıyoruz!" ifadelerini kullandı.