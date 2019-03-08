0553 313 94 23

Trump: Tamamen kontrolden çıktılar!

Medyayla bir türlü barışamayan Siyonist yalakası ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, ABD basını için, "Medyadaki sahtekarlık düzeyine inanamıyorum. Tamamen kontrolden çıktı ama biz kazanıyoruz!" ifadesini kullandı.

08 Mart 2019 Cuma 16:13
Trump: Tamamen kontrolden çıktılar!

ABD Başkanı, Cumhuriyetçi Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, demokratları ve ülke medyasını eleştirdi, Meksika sınırına örülen duvarı övdü. 

"Demokratlara ve medyaya rağmen..."

Trump, "Duvar inşa ediliyor ve yapım aşamasında. Büyük bir etki yapacak. Birçok ek sözleşme de imzalanmaya yakın. Demokratların ve sahte medyanın haberlerine rağmen programın çok ilerisinde" dedi.

"Tamamen kontrolden çıktı"

Sözlerini daha da sertleştiren ve medyanın kontrolden çıktığını söyleyen Trump, "Medyadaki sahtekarlık düzeyine inanamıyorum. Tamamen kontrolden çıktı ama biz kazanıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:13
  1. abd
  2. meksika
  3. twitter
  4. trump
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Makedonya'da Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklara destek eylemi
    1. Kuzey Makedonya'da Suriye'deki tutuklu..
    2. Bakan Kurum proje hakkında konuştu:..
    3. FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi..
    4. GAÜN’de iş hayatında kadının gücü..
    5. Liglerde play-off maçları tarihleri..
    6. Başkan Öztürk 8 Mart Dünya Kadınlar..
    7. Galatasaraylı futbolcular, eşlerine..
    8. Kastamonu MHP İl Başkanlığı Pınarbaşı..
    9. Girişimci Kadınlar konferansı..
    10. Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal..
    11. Kano’da 5 sporcu milli takım forması..
    12. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan..
    13. Derede kaybolan Kader Buse'nin babası..
    14. KPSS’siz personel alan kamu kurumları..
    15. "Elektrikte hizmet anlayışı farklı bir..
    16. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi öğrencilerin..
    17. Ünlü hayırsever Monik İpekel:..
    18. Atiker Konyaspor taktik çalıştı
    19. Kadın Meclislerinden 8 Mart açıklaması
    20. SAÜ’de proje yönetimi eğitiminin..
    21. "'Sıfır Atık' projesi bir kadın..
    22. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan,..
    23. Ortaylı; “Tarihin önemli insanları..
    24. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel sergi
    25. Türkiye Gençler Serbest Güreş..
    26. Çınar’dan büyüme değerlendirmesi
    27. Jandarmadan kadınlara karanfilli jest
    28. Avan proje ve ön fizibilite raporu..
    29. Milas’ta uyuşturucu operasyonu: 1..
    30. Dana mezbahadan kaçtı, ortalık karıştı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem