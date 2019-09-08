0553 313 94 23

Trump Taliban'la barış görüşmelerini durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırı dolayısıyla Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı- Trump:"Önemli bazı Taliban liderleri ve Afganistan Cumhurbaşkanı, bu pazar günü ayrı ayrı Camp David'e geleceklerdi. Onlar bu gece ABD'ye geliyorlardı. Fakat maalesef, yanlış bir koz elde etmek amacıyla onlar (Taliban), Kabil'de 11 kişinin ve bizim de büyük bir askerimizin hayatına mal olan saldırıyı üstlendiler. Derhal bu görüşmeyi iptal ettim ve barış görüşmelerini durdurdum"

08 Eylül 2019 Pazar 03:48
Trump Taliban'la barış görüşmelerini durdurdu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırı nedeniyle Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de bugün yapılması planlanan gizli görüşmelerin iptal edildiğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından, Taliban'la devam eden müzakerelerin askıya alındığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, "Önemli bazı Taliban liderleri ve Afganistan Cumhurbaşkanı, bu pazar günü ayrı ayrı Camp David'e geleceklerdi. Onlar bu gece ABD'ye geliyorlardı. Fakat maalesef, yanlış bir koz elde etmek amacıyla onlar (Taliban), Kabil'de 11 kişinin ve bizim de büyük bir askerimizin hayatına mal olan saldırıyı üstlendiler. Derhal bu görüşmeyi iptal ettim ve barış görüşmelerini durdurdum." ifadelerini kullandı.

Trump, kendi pozisyonunu güçlendirmek için bu tür saldırıların işe yaramayacağını ve Taliban'ın bu saldırıyla avantajını kaybettiğini kaydederek, "Bu çok önemli barış görüşmeleri boyunca eğer bir ateşkeste mutabık olmayıp 12 masum insanı da öldürüyorlarsa, demek ki anlamlı bir anlaşma için müzakere gücüne muhtemelen sahip değiller. Daha kaç on yıllarca savaşmaya istekliler?" değerlendirmesini yaptı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin ABD ile Taliban arasında yürütülen müzakere sürecini görüşmek üzere ABD'ye yapacağı ziyareti ertelediği, dün Amerikan basınına yansımıştı.

Geçen hafta 9'uncu barış görüşmesini tamamlayan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, anlaşma metnini Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile paylaşmıştı.

Öte yandan Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de geçen hafta diplomatik misyonların bulunduğu semtin yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 03:48
  1. ABD
  2. Afganistan
  3. Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
    1. Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4..
    2. Kuşadası’nda fener alayı coşkusu
    3. Fethiye’de otomobil ile motosiklet..
    4. Trump Taliban'la barış görüşmelerini..
    5. Muğla'da otomobille çarpışan..
    6. UMH güçleri Hafter kontrolündeki hava..
    7. ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD..
    8. Kuşadası 22. Altın Güvercin Beste..
    9. Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens..
    10. Kerem Alkin'den çarpıcı açıklama:..
    11. Düğün salonunda çıkan yangın paniğe..
    12. İstanbul’da ‘değnekçi’ operasyonunda..
    13. Yağmurdan taşan kanalizasyon suyu ev..
    14. ’Şoförüm’ dedi, ambulansı kaçırdı
    15. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    16. Ev yıkıldığında içinde bulunan..
    17. Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
    18. Ağır yaralı kadın yaşamını yitirdi eşi..
    19. Cinayet sonrası hastanede arbede
    20. Milli maçın ardından
    21. Adıyaman'da motosiklet devrildi: 4..
    22. Emre Belözoğlu: “Bu takım şampiyonada..
    23. Otomobilin çarptığı motosikletin..
    24. Ozan Tufan: “Önemli olan milli takım..
    25. Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır..
    26. Milli maçın ardından
    27. Çıtır çıtır talaş böreği nasıl..
    28. ABD Açık'ta şampiyon Andreescu
    29. Parkinson hastalığı nasıl anlaşılır?
    30. MEB E-Okul VBSgirişi nasıl yapılır?..
    “Susamam” diyenlere seslendi: Susamam dediniz, 15 Temmuz’da sustunuz... Diyarbakır’da PKK deyince pustunuz... Hepiniz p*ştsunuz!
    “Susamam” diyenlere seslendi: Susamam dediniz, 15 Temmuz’da sustunuz... Diyarbakır’da PKK deyince pustunuz... Hepiniz p*ştsunuz!
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    İmamoğlu 16.7 milyona yeni araç kiralamış!
    İmamoğlu 16.7 milyona yeni araç kiralamış!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!