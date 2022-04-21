Trump sunucuya 'aptal' deyip röportajı terk etti
Katıldığı bir röportajda sunucuya sinirlenen eski ABD Başkanı Donald Trump, sunucuya ptal diyerek röportajı terk etti.
ABD Başkanı Donald Trump, röportaj sırasında küplere bindi.
Tamamı 25 Nisan'da yayınlanacak röportajın önizlemesinde, Piers Morgan, Trump'a yayın boyunca "dosdoğru" olacağını söyledi.
"Çok dürüst bir adamım"
Trump, "Çok dürüst bir adam olduğumu düşünüyorum. Senden çok daha dürüst." şeklinde karşılık verdi.
Sözü 2020 başkanlık seçimlerine getiren Morgan, "Özgür ve adil bir seçim oldu, kaybettiniz." dedi.
Sunucuya 'aptal' dedi
Bunun üzerine sinirlenen Trump, "Bunu sadece bir aptal düşünür." dedi. Morgan'ın "Aptal olduğumu mu düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Amerikalı siyasetçi, "Evet, şimdi düşünüyorum." yanıtını verdi.
Röportajı terk etti
Morgan'ı dürüst olmamakla ve yalancılıkla suçlayan Donald Trump, röportajı sonlandırmakla ilgili isteğini dile getirdikten sonra ayağa kalkıp salonu terk etti.