Trump söz verdi: Bunu yaparsanız...

ABD Başkanı Donald Trump, faaliyetlerini Çin'den ABD'ye taşıyan şirketlere vergi indirimi uygulayacaklarını duyurdu.

Joe Biden'a yüklendi

ABD Başkanı Trump, Minnesota eyaletine bağlı Mankato kentinde yaptığı konuşmada, ülke gündemini değerlendirdi ve seçimlerdeki Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklendi.

"Sol kanattaki aşırılıkçıların kuklası"

Demokratların ABD'nin değerlerini yok etmeye çalıştığını söyleyen Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı skandal açıklamalarıyla büyük tepki çeken Joe Biden'in sol kanattaki aşırılıkçıların kuklası olduğunu belirtti.

Biden, Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti desteklemeleri gerektiğini ileri sürmesiyle tepkilerin hedefi olmuştu.

George Floyd olayları

Amerika'da siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından yapılan gösterilerdeki şiddet olaylarına değinen Donald Trump, "Biz sizin kentlerinizi ve kenar mahallelerinizi, suçlu bir gelecekten ve kaostan koruyacağız." ifadelerini kullandı.

"Çin ile görüşmedim"

ABD Başkanı Trump, 'Çin virüsü' olarak nitelendirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında "veba" değerlendirmesi yaparak, "Veba ülkemize geldikten sonra Çin ile görüşmedim." diye konuştu.

Vergi indirimi sözü verdi

Çin'de faaliyet gösteren ABD şirketlerini de ülkelerine dönmeye çağıran Donald Trump, Faaliyetlerini Çin'den Amerika'ya getiren şirketlere vergi indirimi yapacaklarını ifade etti.

"Çin virüsünü yeneceğiz"

Amerika'nın yeni tip koronavirüs aşısını bulmaya "çok yakın" olduğunu belirten Trump, "Çin virüsünü yeneceğiz." ifadelerini kullandı.