  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Trump söz verdi: Bunu yaparsanız...

ABD Başkanı Donald Trump, faaliyetlerini Çin'den ABD'ye getiren şirketlere vergi indirimi sözü verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 00:55:00 -
Trump söz verdi: Bunu yaparsanız...

ABD Başkanı Donald Trump, faaliyetlerini Çin'den ABD'ye taşıyan şirketlere vergi indirimi uygulayacaklarını duyurdu.

Joe Biden'a yüklendi

ABD Başkanı Trump, Minnesota eyaletine bağlı Mankato kentinde yaptığı konuşmada, ülke gündemini değerlendirdi ve seçimlerdeki Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklendi.

"Sol kanattaki aşırılıkçıların kuklası"

Demokratların ABD'nin değerlerini yok etmeye çalıştığını söyleyen Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı skandal açıklamalarıyla büyük tepki çeken Joe Biden'in sol kanattaki aşırılıkçıların kuklası olduğunu belirtti.

Biden, Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti desteklemeleri gerektiğini ileri sürmesiyle tepkilerin hedefi olmuştu.

George Floyd olayları

Amerika'da siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından yapılan gösterilerdeki şiddet olaylarına değinen Donald Trump, "Biz sizin kentlerinizi ve kenar mahallelerinizi, suçlu bir gelecekten ve kaostan koruyacağız." ifadelerini kullandı.

"Çin ile görüşmedim"

ABD Başkanı Trump, 'Çin virüsü' olarak nitelendirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında "veba" değerlendirmesi yaparak, "Veba ülkemize geldikten sonra Çin ile görüşmedim." diye konuştu.

Vergi indirimi sözü verdi

Çin'de faaliyet gösteren ABD şirketlerini de ülkelerine dönmeye çağıran Donald Trump, Faaliyetlerini Çin'den Amerika'ya getiren şirketlere vergi indirimi yapacaklarını ifade etti.

"Çin virüsünü yeneceğiz"

Amerika'nın yeni tip koronavirüs aşısını bulmaya "çok yakın" olduğunu belirten Trump, "Çin virüsünü yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu
Gündem

Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu

Gazeteci Taha Dağlı, bugünkü yazısında ABD Başkan adayı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği skandal sözlerle ilgili ..
Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu
Dünya

Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu

Suudi Veliaht Prens Selman'ın her geçen gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Saad al-Jabri, Selm..
Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız
Gündem

Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Doğu Akdeniz hakkında yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ve Fransa’dan sonra herhangi..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı