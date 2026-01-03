  • İSTANBUL
Gündem Trump saldırı başlattı: Venezuela'da ordu sokağa indi
Gündem

Trump saldırı başlattı: Venezuela'da ordu sokağa indi

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden

ABD'nin hava saldırısı başlattığı Venezuela'da ordu sokağa indi. Venezuela ordusuna ait tanklar başkent Karakas’ta görüntülendi. Ayrıca özel kuvvetler, artan gerilimler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bulunanları saldırı tehdidine karşı gözaltına almaya başladı.

Venezuela'nın başkenti Caracas, sabah saatlerinde art arda meydana gelen en az yedi şiddetli patlamayla sarsıldı. Şehrin güneyinden duman ve alevler yükselirken, askeri üs bölgesinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. ABD basınından CBS News, Venezuela'da yaşanan patlamaların emrinin ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiğini servis etti.

CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın Venezuela içindeki askeri tesisler de dahil olmak üzere çeşitli noktalara hava saldırıları emri verdiğini söyledi.

ABD Özel Kuvvetleri’ne ait CH-47G helikopterlerin Venezuela'nın başkenti Caracas üzerinde uçtuğu görüntülerde görüldü.

Ordu sokağa indi

Öte yandan Venezuela ordusuna ait tanklar başkent Karakas’ta sokaklara indi. Ayrıca özel kuvvetleri, artan gerilimler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bulunanları saldırı tehdidine karşı gözaltına almaya başladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede yaşanan patlamaların ardından olağanüstü hal ilan eden kararname yayınladı.

1
Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü
Gündem

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı, Türkiye’nin devasa deprem felaketi sonrası sergilediği eşsiz başarıyı gözler ön..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar
Gündem

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse bankasını Noel tatili sırasında soyan hırsızların açtığı 3 bin..
