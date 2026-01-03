Trump saldırı başlattı: Venezuela'da ordu sokağa indi
ABD'nin hava saldırısı başlattığı Venezuela'da ordu sokağa indi. Venezuela ordusuna ait tanklar başkent Karakas’ta görüntülendi. Ayrıca özel kuvvetler, artan gerilimler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bulunanları saldırı tehdidine karşı gözaltına almaya başladı.
Venezuela'nın başkenti Caracas, sabah saatlerinde art arda meydana gelen en az yedi şiddetli patlamayla sarsıldı. Şehrin güneyinden duman ve alevler yükselirken, askeri üs bölgesinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. ABD basınından CBS News, Venezuela'da yaşanan patlamaların emrinin ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiğini servis etti.
CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın Venezuela içindeki askeri tesisler de dahil olmak üzere çeşitli noktalara hava saldırıları emri verdiğini söyledi.
ABD Özel Kuvvetleri’ne ait CH-47G helikopterlerin Venezuela'nın başkenti Caracas üzerinde uçtuğu görüntülerde görüldü.
Ordu sokağa indi
Öte yandan Venezuela ordusuna ait tanklar başkent Karakas’ta sokaklara indi. Ayrıca özel kuvvetleri, artan gerilimler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bulunanları saldırı tehdidine karşı gözaltına almaya başladı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede yaşanan patlamaların ardından olağanüstü hal ilan eden kararname yayınladı.