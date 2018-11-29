0553 313 94 23

Trump-Putin görüşmesi iptal oldu

Ukrayna krizi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Putin ile planlanan görüşmeyi iptal etti.

29 Kasım 2018 Perşembe 19:47
Trump-Putin görüşmesi iptal oldu

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna krizi sonucu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

Trump, “Gemilerin ve denizcilerin Rusya’dan Ukrayna’ya gönderilmediği gerçeği temelinde, Vladirmir Putin ile Arjantin’de yapmayı planladığımız görüşmeyi, tüm tarafların tüm tarafların endişeleri için en iyisi olduğundan, iptal etmeye karar verdim” dedi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 19:47
  1. Trump
  2. Putin
  3. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    1. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    2. Plastik alışveriş poşetlerinin ücretli..
    3. "Sömürülmedik bir tane ülke..
    4. Krasnodar-Akhisarspor
    5. Trump, Putin ile görüşmesini iptal etti
    6. ABD hedef şaşırdı! YPG'lilere saldırdı
    7. Fenerbahçe-Dinamo Zagreb
    8. 'Türkiye batacak' diyen Deutsche Bank..
    9. AP'den Macaristan'a Gruevski'yi iade..
    10. Pentagon'dan Türkiye raporu:..
    11. Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor..
    12. Emekliye büyük müjde! Rakam 367 lira..
    13. GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da kuvvetli..
    14. Darbeciler tanınmamak için "isimlik"..
    15. Türkmenler IKBY hükümetinde güçlü..
    16. Libertadores Kupası finali için yeni..
    17. Malezya'daki "Hindu tapınağının..
    18. Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY davası
    19. Sert açıklama: Rusya haddini aştı
    20. Yardım kömürlerini satışa çıkardı
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?