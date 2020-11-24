Trump pes etti! Talimatı verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

Başkan Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda seçimleri kendisinin kazandığını ve bir şaibe olduğunu açıklamıştı.

GSA Başkanı Murphy Biden'a mektup gönderdi

Öte yandan GSA Başkanı Murphy, Biden'e geçiş sürecine başlayabileceklerine ilişkin mektup gönderdi.

Murphy mektupta, resmi geçiş sürecini ertelediği süre boyunca Beyaz Saray'ın hiçbir baskısı altında kalmadığını belirterek, " (Geçiş sürecini erteleme) Bu kararı hukuka ve ortadaki gerçeklere dayanarak, bağımsız olarak aldığımı bilmenizi isterim. Geçiş sürecinin zamanlaması konusunda Beyaz Saray'dan ya da yönetimin herhangi başka bir organından doğrudan ya da dolaylı hiçbir baskı görmedim." ifadelerini kullandı.

GSA'nın görevinin ülkenin başkanını seçmek ya da seçim sonucunu onaylamak olmadığının altını çizen Murphy, "Kanunlarda belirtildiği üzere, bazı eyaletlerde seçim sonuçlarının tasdik edilmesi ve davalarda çıkan kararları da göz önüne alarak, seçim sonrası kaynaklara ve hizmetlere bundan sonra ulaşabileceğinizi bildirmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.