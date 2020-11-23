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Dünya Trump pes etmek istemiyor! Yine başvuru yaptı
Dünya

Trump pes etmek istemiyor! Yine başvuru yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, başkanlığa seçilen Joe Biden'ın kazandığı Pensilvanya eyaletinde seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sonuçların tescil edilmemesi için federal mahkemede açtığı davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine gitti.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 03:11:00 -
Trump pes etmek istemiyor! Yine başvuru yaptı

Pensilvanya federal mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasının eyaletteki seçim sonuçlarının usulsüzlük iddiaları nedeniyle tescil edilmemesi talebiyle açtığı davayı "gerçek kanıt" sunulmaması gerekçesiyle reddetti.

Seçim kampanyası ekibi ise Trump'un davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, Biden'ın kazandığı kritik eyaletlerde seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açtığı davaların çoğunu kaybetti.

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