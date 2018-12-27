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Trump 'parayı onlar ödeyecek' demişti! Suudilerden açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin yeniden inşası için gereken parayı ABD'nin yerine Suudi Arabistan ödeyeceğine dair açıklamasına Washington'daki Suudi Büyükelçilik yetkilisinden yalanlama geldi.

27 Aralık 2018 Perşembe 21:11
Trump 'parayı onlar ödeyecek' demişti! Suudilerden açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'ın Suriye'nin yeniden inşası için gereken parayı ABD'nin yerine ödeyeceğine dair açıklaması üzerine Washington'daki Suudi Büyükelçilik yetkilisi, ülkesinin bu konuda yeni bir söz vermediğini belirtti.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından önceki gün Twitter hesabından yaptığı, Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı ABD'nin yerine Suudi Arabistan'ın ödemeyi kabul ettiğine yönelik açıklaması, "Suudi Arabistan ve Beyaz Saray arasında bu konuda yeni bir anlaşma mı yapıldı?" sorusunu akla getirdi.

"ABD'ye Suriye için söz vermedik"

Konuyla ilgili Amerikan CNBC'ye konuşan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinden bir yetkili, ülkesinin ağustos ayından bu yana "Suriye'nin yeniden inşası için fon sağlanması konusunda yeni bir söz vermediğini" belirtti.

"Trump zaten yeni bir sözden bahsetmedi"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis de yaptığı açıklamada, Trump'ın, söz konusu paylaşımında Suudi Arabistan'dan alınan yeni bir sözü kastetmediğini belirtti.

Marquis, şunları kaydetti:

"ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon üyelerinin katkılarını memnuniyetle karşılıyor, buna Suudi Arabistan'ın geçmişte yaptığı çok güçlü katkılar da dahil. DEAŞ'ı kalıcı olarak yenmek için bu örgütten temizlenen alanlarda istikrarı sağlamak da dahil, çabalarımızı sürdürürken, bu çabaların yükünü paylaşmak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın iş birliği içinde olacağız."

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 21:11
  1. Suudi Arabistan
  2. ABD

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