Trump Pakistan'dan yardım istedi
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan lideri Imran Han'a bir mektup yazarak ülkedeki barış süreci için yardımını istedi.03 Aralık 2018 Pazartesi 13:11
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan lideri Imran Han'a bir mektup yazdı.
Reuters'ın servis ettiği habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Imran Khan'a Afganistan'daki karmaşanın çözümü konusunda bir mektup gönderdi. Başbakan Khan yaptığı açıklamada, ABD Başkanının 17 yıllık Amerikan işgalinin neticeye bağlanması için yürütülen barış görüşmeleri için yardım istediğini bildirdi.
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