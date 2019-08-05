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Trump onların idamını istedi

ABD'de bir haftada ateşli silahlarla işlenen üç katliam karşısında sessiz kalmakla eleştirilen Başkan Donald Trump çarpıcı bir açıklama yaptı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:48
Trump onların idamını istedi

Teksas ve Ohio'da 29 can alan ve onlarcasını yaralayan katliamların altından beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar çıkarken attığı tweetlerde bu saldırıları terörizm diye nitelememiş bulunan Başkan Donald Trump, 'yeterince kınamadığı' eleştirileri üzerine Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Tüm Amerikalıların ırkçılığı, beyaz ırkın üstünlüğü savunuculuğunu ve bağnazlığı kınamak zorunda olduklarını söyleyen Trump, "Bu uğursuz ideolojiler yenilgiye uğratılmak zorunda" dedi.

"Nefret zihinleri çarpıtıyor"

"Nefretin Amerika'da yeri yok. Nefret zihinleri çarpıtıyor, yürekleri mahvediyor ve ruhları yiyip bitiriyor" diye devam eden Trump, zarar verme potansiyeli bulunan silah sahibi kişilere karşı 'kırmızı bayrak' yasasını desteklediğini duyurdu.

'Kırmızı bayrak' denilen silahlı şiddeti önleme yasası, polise ya da aile üyelerine, kendine ya da diğerlerine tehlike oluşturabileceği gerekçesiyle bir kişinin ateşli silahlarına geçici olarak el konulması için mahkemeye başvurma yetkisi tanıyor.

Ölüm cezası önerisi

Trump, katliam ya da nefret suçu işleyenlere ölüm cezası verilmesini de önerdi.

Zihinsel rahatsızlığı olan bireylerin daha iyi belirlenebilmesi için akıl sağlığıyla ilgili yasalarda reform çağrısı da yapan Trump, Adalet Bakanlığı'na katliam düzenlemelerinden önce silahlı saldırganların saptanabilmesi için yerel yetkililer ve sosyal medya ile iş birliği içinde çalışma talimatı verdiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:48
  1. Beyaz Saray
  2. Ohio
  3. Teksas
  4. Trump

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