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Sağlık
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Bu araştırma çok ses getirir: Her gün evimize giriyor, kalbi durduruyor: Meğer paketin içinde gizliymiş

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Bu araştırma çok ses getirir: Her gün evimize giriyor, kalbi durduruyor: Meğer paketin içinde gizliymiş

Her gün evimize giriyor, kalbi durduruyormuş meğerse...

#1
Foto - Bu araştırma çok ses getirir: Her gün evimize giriyor, kalbi durduruyor: Meğer paketin içinde gizliymiş

Fransa'da 112 bin kişi üzerinde yapılan dev araştırma, paketli gıdalardaki 8 popüler katkı maddesinin yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riskini uçurduğunu kanıtladı.

#2
Foto - Bu araştırma çok ses getirir: Her gün evimize giriyor, kalbi durduruyor: Meğer paketin içinde gizliymiş

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan ve birçok insanın düzenli olarak tükettiği bazı gıdaların, kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği belirlendi. Araştırmalara göre, bu besinleri sıkça tüketmek hem yüksek tansiyona hem de çeşitli kalp hastalıklarına doğrudan zemin hazırlıyor.

#3
Foto - Bu araştırma çok ses getirir: Her gün evimize giriyor, kalbi durduruyor: Meğer paketin içinde gizliymiş

Sözcü'nün haberine göre, Fransa merkezli büyük bir araştırma, tıp dünyasının en saygın yayınlarından European Heart Journal'da yer bularak paketli gıdalardaki saklı tehlikeyi gözler önüne serdi. Bilim insanlarının uzun yıllar boyunca 112 binden fazla katılımcıyı izleyerek elde ettiği veriler, hazır gıdalarda yaygın olarak tercih edilen bazı koruyucu katkı maddelerinin, yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıkları riskini ciddi oranda artırdığını kanıtladı.

#4
Foto - Bu araştırma çok ses getirir: Her gün evimize giriyor, kalbi durduruyor: Meğer paketin içinde gizliymiş

Yapılan çalışma doğrultusunda mercek altına alınan 17 yaygın koruyucu maddeden 8'inin kalp sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi. Günlük hayatta sıkça tükettiğimiz paketli ürünlerin etiketlerinde yer alan potasyum sorbat, potasyum metabisülfit, sodyum nitrit, askorbik asit, sodyum askorbat, sodyum eritrobat, sitrik asit ve biberiye özlerinin yüksek tansiyon riskini doğrudan artırdığı görüldü. Bilhassa C vitamini adıyla da tanınan askorbik asidin, yalnızca tansiyonu yükseltmekle kalmayıp kalp-damar rahatsızlıklarına da zemin hazırlayabileceği ortaya kondu.

#5
Foto - Bu araştırma çok ses getirir: Her gün evimize giriyor, kalbi durduruyor: Meğer paketin içinde gizliymiş

Araştırma sonuçları, bu katkı maddelerini günlük öğünlerinde daha sık ve yoğun bulunduran bireylerin çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

#6
Foto - Bu araştırma çok ses getirir: Her gün evimize giriyor, kalbi durduruyor: Meğer paketin içinde gizliymiş

Antioksidan sınıfına girmeyen koruyucuları fazla tüketen kişilerde yüksek tansiyon görülme olasılığı yüzde 29, kalp-damar rahatsızlıklarına yakalanma riski ise yüzde 16 oranında artış gösteriyor.

#7
Foto - Bu araştırma çok ses getirir: Her gün evimize giriyor, kalbi durduruyor: Meğer paketin içinde gizliymiş

Dikkat çekici bir diğer bulgu ise, antioksidan niteliği taşıyan katkı maddelerini yüksek miktarda alanlarda dahi yüksek tansiyon riskinin yüzde 22 seviyesinde yükselmesi. Ortaya çıkan bu çarpıcı tablonun ardından tıp otoriteleri, gıda sektöründe tercih edilen koruyucu maddelerin güvenli kullanım limitlerinin vakit kaybetmeden tekrar gözden geçirilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor.

#8
Foto - Bu araştırma çok ses getirir: Her gün evimize giriyor, kalbi durduruyor: Meğer paketin içinde gizliymiş

Kalp ve damar sistemini korumayı amaçlayanların hazır ve paketlenmiş ürünlerden olabildiğince kaçınması, bunun yerine işlenmemiş veya minimum düzeyde işlem görmüş doğal besinleri tercih etmesi kritik bir rol oynuyor. Mevcut veriler, alışveriş yaparken ürün etiketlerini incelemenin artık bir lüks değil, zorunluluk olduğunu açıkça kanıtlıyor.

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