Bu araştırma çok ses getirir: Her gün evimize giriyor, kalbi durduruyor: Meğer paketin içinde gizliymiş

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan ve birçok insanın düzenli olarak tükettiği bazı gıdaların, kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği belirlendi. Araştırmalara göre, bu besinleri sıkça tüketmek hem yüksek tansiyona hem de çeşitli kalp hastalıklarına doğrudan zemin hazırlıyor.