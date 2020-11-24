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Dünya Trump, Mısır ve Koçan isimli iki hindiyi affetti
Dünya

Trump, Mısır ve Koçan isimli iki hindiyi affetti

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, "Mısır" ve "Koçan" isimli iki hindinin canını bağışladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 23:00:00 -
Trump, Mısır ve Koçan isimli iki hindiyi affetti

Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen törene eşi Melania Trump ile katılan Trump, Iowa eyaletinde yetiştirilen yaklaşık 21 kiloluk "Mısır" ve "Koçan" adlı iki hindiyi affetti.

Her iki hindi de Virginia eyaletinde bir çiftliğe gönderildi.

Trump, törende yaptığı konuşmasında, "Kendi aileme ve tüm Amerikalılar'a, sağlıklı ve çok mutlu geçirecekleri bir Şükran Günü diliyorum." dedi.

Koronavirüs vurgusu

Bu yıl tüm dünyanın özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı süreçlerden geçtiğini belirten Trump, "Aşılarımız geliyor. Bu gezegenin gördüğü en büyük tıbbi başarılar elde edildi." ifadelerini kullandı.

Trump, ailelerin ve sevenlerin bir araya gelmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bu Şükran Günü'nde, en büyük gönül borcumuz, Çin virüsüne karşı verilen mücadelede yer alan doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına ve bilim insanlarınadır. Bu pandemiyi yakın zamanda bitirecek aşıları ve tedavileri geliştirenlere de ayrıca müteşekkiriz." diye konuştu.

ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.

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