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Gündem Trump mı ? Biden mı? Davutoğlu cevapladı
Gündem

Trump mı ? Biden mı? Davutoğlu cevapladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD'de süren başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı sorusuna Trump'ı eleştirerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:57:00 -
Trump mı ? Biden mı? Davutoğlu cevapladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amerika'da süren Başkanlık Seçimi'ni de değerlendirdi.

Davutoğlu, Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı sorusuna Trump'ı eleştirerek cevap verdi.

"Türkiye’de de Trump’çılar çıktı"

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, ABD’de yapılan başkanlık seçimlerini yorumlarken, Donald Trump’ın Filistin konusundaki tavrını hatırlattı. Davutoğlu, "Üzüntü vericidir, bir Türk vatandaşı olarak Türkiye’de de Trump’çılar çıktı. Ve o Trump’çılar da milliyetçi muhafazakar olduğunu söyleyen kesimden çıktı. Nasıl bir muhafazakarlık ki Kudüs’ü tümüyle İsrail’in toprağı olarak gören bir lidere kurtuluş ümidiyle baktılar. Burada demek ki otoriterlikte anlaşmak İslami değerlerde anlaşmaktan daha önemli ” diye konuştu.

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