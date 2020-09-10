Trump merakla beklenen asker kararını dünyaya açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki askerleri çekeceğini daha önceden açıklamıştı. Trump bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Irak'taki asker sayısını 2 bine, Afganistan'daki asker sayısını da 4 bine düşüreceklerini söyledi.

Trump Ortadoğu'yu bataklık olarak adlandırıyor

ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamalarda Ortadoğu'yu bataklık olarak gördüğünü buralarda sonu gelmez savaşlardan çekilmenin doğru olacağını söylemişti. Bu kapsamda Suriye'den çok yüksek sayıda ABD askerinin çekilmesi için emir vermişti.

Taliban ile anlaşma yapılmıştı

Afganistan'da yaklaşık 12 bin askeri bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Taliban ile yapılan barış anlaşması gereği bu rakamı 135 gün içinde 8 bin 600'e indirecekti.