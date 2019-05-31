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Trump: “Meksika yıllardır ABD’den faydalanıyor”

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile yaşadıkları ek vergi ve göçmen krizleriyle ilgili, “Meksika on yıllardır bizden faydalanıyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 18:18
Trump: “Meksika yıllardır ABD’den faydalanıyor”

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile yaşadıkları ek vergi ve göçmen krizleriyle ilgili, “Meksika on yıllardır bizden faydalanıyor. Bunun sebebi ise Demokratlar ve kötü göçmen yasalarımız” dedi.


ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile son dönemde yaşanan vergi krizi ve zaten uzun süredir devam eden göçmen krizi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.ABD’nin sınır komşusu ile yaşadığı problemlerin kaynağı olarak Demokrat Parti’nin yanlış politikalarını gösteren Trump , “Meksika on yıllardır ABD’den faydalanıyor. Bunun sebebi ise Demokratlar ve bizim kötü göçmen yasalarımız.Meksika yıllardır ABD üzerinden kendisine servet ediniyor. Artık onlar için yapılması gerekeni yapma zamanı geldi” dedi.



“Meksika ülkesini uyuşturucu krallarından ve kartellerden geri almalı”


Ek vergi konusunda ise ABD Başkanı, Meksika’da faaliyet gösteren şirketlerin vergiler sebebi ile ülkelerine geri döneceğini belirterek, “Meksika ülkesini uyuşturucu krallarından ve kartellerden geri almalı. Bu vergiler yasadışı olan uyuşturucunun da durdurulması için” ifadelerini kullandı.



“ABD’ye giren uyuşturucunun yüzde 90’nı Meksika’dan geliyor”


Trump, “ABD’ye giren uyuşturucunun yüzde 90’nı Meksika’dan, güney sınırımızdan geliyor. Geçen sene 80 bin kişi öldü. 1 milyon kişinin ise hayatı mahvoldu.Bu yıllarca böyle sürmüş ama hiçbir şey yapılmamış. Bizim Meksika ile 100 milyar dolar ticari açığımız var. Artık zamanı geldi” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:18
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