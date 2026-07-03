CHP'li Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, İzmir'in CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, hakkında “Rüşvet” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terketmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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