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Gündem CHP'li Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
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CHP'li Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

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CHP'li Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İzmir'in CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, hakkında “Rüşvet” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terketmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Yorumlar

Ahmet

CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, rüşvet suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı. Bu olay ülkemizin siyasi yapısındaki bozuklukları bir kez daha ortaya koyuyor. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararı alacağı takdirde vatandaşın emniyeti ve güvenliği sağlanmış olur. CHP, zaman zaman adaletsiz uygulamalarını gizlemek için devletin kurumlarını kullanıyorlar. Bu gibi olayların yaşanmasıyla ülkemizdeki huzur bozuluyor. Umarım Türkiye'nin geleceği için bu tür kirli oyunlar oynanmaz.

Adem

Insaf bee.birinizde hirsiz,rüsvetçi,maneviyatsiz ve dinine,vatanina hain çikmasin... Tam bir ser yuvasi...bu parti kapatilmadan bu lagim kurumaz....
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