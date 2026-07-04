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Abone sayısı ilk 3 ayda 500 bin arttı! İnternet kullanımı da paketler de hız yaptı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Abone sayısı ilk 3 ayda 500 bin arttı! İnternet kullanımı da paketler de hız yaptı

Türkiye’de sabit geniş bant aboneleri; 2026’nın ilk çeyreğinde daha yüksek hızlı internet paketlerine yöneldi.

#1
Foto - Abone sayısı ilk 3 ayda 500 bin arttı! İnternet kullanımı da paketler de hız yaptı

Türkiye’de sabit geniş bant abone sayısı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin artarak 21,2 milyona ulaştı.

#2
Foto - Abone sayısı ilk 3 ayda 500 bin arttı! İnternet kullanımı da paketler de hız yaptı

Türkiye’de internet aboneliği artarken kullanıcıların hız tercihi de yükseldi. Türkiye'de kullanıcılar bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre daha hızlı internet paketlerine geçiş yaparken 50 megabit üzeri hızda paketleri tercih edenlerin oranı yüzde 32'den yüzde 44,6'ya ulaştı.

#3
Foto - Abone sayısı ilk 3 ayda 500 bin arttı! İnternet kullanımı da paketler de hız yaptı

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlediği bilgiye göre ülkede internet kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Türkiye'de geçen yılın ilk çeyreğinde sabit geniş bant abone sayısı 20,7 milyon iken bu yılın ilk çeyreğinde 21,2 milyona çıktı. Ev ve iş yerlerinde internet kullanımının artmasının yanı sıra kullanıcıların daha hızlı paketleri talep etmesi de dikkati çekti. Geçen yıl abonelerin yüzde 32'si 50 megabit üzeri hızda bağlantı sunan paketleri tercih etmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde oran yüzde 44,6'ya çıktı. Böylece, neredeyse her iki sabit geniş bant abonesinden biri 50 megabit üzeri hız paketini tercih etti.

#4
Foto - Abone sayısı ilk 3 ayda 500 bin arttı! İnternet kullanımı da paketler de hız yaptı

Kullanıcıların bağlantı hız tercihleri detaylı incelendiğinde 100 megabit üzeri paket tercih oranının yaklaşık iki katına çıktığı görüldü. Geçen yılın ilk çeyreğinde 100 megabit üstü paket tercih edenlerin oranı yüzde 7,3 iken bu yıl aynı dönemde yüzde 14,6'ya ulaştı. 50 megabit ile 100 megabit aralığında paket tercih edenlerin oranı da söz konusu süreçte yüzde 24,7'den yüzde 30'a çıktı. 24-35 megabit kategorisindeki kullanıcı oranı ise yüzde 19,7'den yüzde 13,6'ya geriledi.

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