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Spor Borçlar giderek kabarıyor! Kartal ezeli rakiplerini yakaladı
Spor

Borçlar giderek kabarıyor! Kartal ezeli rakiplerini yakaladı

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Borçlar giderek kabarıyor! Kartal ezeli rakiplerini yakaladı

Süper Lig devi Beşiktaş'ın 28 Şubat 2026 itibarıyla net borcunun 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 TL olduğu açıklandı. Aynı dönem itibarıyla Fenerbahçe'nin borcu 26 milyar 202 milyon TL olarak kayıtlara geçerken, Galatasaray'ın toplam borcu ise 29,4 milyar TL'ye ulaştı.

Beşiktaş'ın 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 TL olduğu duyuruldu.

Açıklanan verilere göre Fenerbahçe'nin 28 Şubat 2026 itibarıyla toplam borcu 26 milyar 202 milyon TL olarak kaydedilirken, Galatasaray'ın borcu ise 29,4 milyar TL seviyesine ulaştı.

Veriler, Galatasaray'ın üç büyük kulüp arasında en yüksek borca sahip olduğunu ortaya koyarken, Beşiktaş’ta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi yanlış transferler maliyetlerinden dolayı geride bıraktı.

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Yorumlar

Ihtiyar

Tam bir felaket .500milyon Euro borc.Devlet bu ligleri kapatip bu paralarida bu kulüplerde yöneticik yapmis herkesten idari yapida aldiklari röl oraninda tahsis edip hazineye aktarmali. bunun icin de yasal düzenleme yapmasi lazim . Böyle bir devlet yapisi varmi, tabiiki yok oy derdi her seyin üstünde.
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