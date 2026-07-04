Borçlar giderek kabarıyor! Kartal ezeli rakiplerini yakaladı

Beşiktaş'ın 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 TL olduğu duyuruldu.

Açıklanan verilere göre Fenerbahçe'nin 28 Şubat 2026 itibarıyla toplam borcu 26 milyar 202 milyon TL olarak kaydedilirken, Galatasaray'ın borcu ise 29,4 milyar TL seviyesine ulaştı.

Veriler, Galatasaray'ın üç büyük kulüp arasında en yüksek borca sahip olduğunu ortaya koyarken, Beşiktaş’ta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi yanlış transferler maliyetlerinden dolayı geride bıraktı.