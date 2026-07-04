Galatasaray'ın yeni formaları görücüye çıktı! Son şampiyondan 5 yıldızlı şov

Galatasaray’da yeni sezon öncesi taraftarların beklediği forma tanıtımı yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın 2026-2027 sezonunda sahaya çıkacağı parçalı iç saha, koyu gri deplasman ve beyaz alternatif formalar resmi olarak satışa sunuldu.

5 yıldız ilk kez tüm formalarda yer aldı

Yeni sezon koleksiyonunun en dikkat çeken detayı, Galatasaray’ın 5 yıldızının tüm formalarda yan yana kullanılması oldu. Kulübün son dört sezonda üst üste kazandığı şampiyonluklardan ilham alınarak hazırlanan tasarımlar, sarı-kırmızılıların yeni dönemine özel bir anlam taşıyor. Formalarla birlikte takımın 2026-2027 sezonunda kullanacağı yazı ve rakam fontları da duyuruldu.

Tanıtım filminde yıldız isimler yer aldı

Galatasaray’ın yeni sezon formaları için hazırlanan tanıtım filminde teknik direktör Okan Buruk da kamera karşısına geçti. Tanıtımda Victor Osimhen, Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Renato Nhaga da yer aldı.

Forma fiyatları gündem oldu

Formaların satışa çıkmasının ardından en çok konuşulan başlıklardan biri fiyatlar oldu. Yeni sezon standart formalarının satış fiyatı 6 bin 249 TL olarak açıklandı. Parçalı forma için hazırlanan maç/özel seri versiyonunun fiyatı ise 9 bin 499 TL’ye kadar çıktı. Bu rakamlar, tanıtımın ardından sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.