  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eşcinsel sapkılar Türkiye'yi şikayet etti: Bizi sokmadılar! Suriye'den üzücü haber! 5 kişi hayatını kaybetti CHP'li Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Gazze'de soykırımın bininci günü! "Bütün insanlık ayağa kalkmalı" 3 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi CHP'li vekil emeklileri birbirine düşürdü Kiraz yedikten sonra vefat etti! Korkunç ihtimal Soytarı tutuklandı, Berna aklını kaçırdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı Özgür Efendi’ye kötü haber! Rakı maliyeti arttı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: "Müttefikler arasındaki bağ güçlendirilmeli"
Spor Galatasaray'ın yeni formaları görücüye çıktı! Son şampiyondan 5 yıldızlı şov
Spor

Galatasaray'ın yeni formaları görücüye çıktı! Son şampiyondan 5 yıldızlı şov

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Galatasaray’ın 2026-2027 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formaları tanıtıldı. Üst üste gelen dört şampiyonluğun izlerini taşıyan koleksiyonda 5 yıldız ilk kez tüm formalarda yan yana kullanıldı...

Galatasaray’da yeni sezon öncesi taraftarların beklediği forma tanıtımı yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın 2026-2027 sezonunda sahaya çıkacağı parçalı iç saha, koyu gri deplasman ve beyaz alternatif formalar resmi olarak satışa sunuldu.

 

5 yıldız ilk kez tüm formalarda yer aldı

Yeni sezon koleksiyonunun en dikkat çeken detayı, Galatasaray’ın 5 yıldızının tüm formalarda yan yana kullanılması oldu. Kulübün son dört sezonda üst üste kazandığı şampiyonluklardan ilham alınarak hazırlanan tasarımlar, sarı-kırmızılıların yeni dönemine özel bir anlam taşıyor. Formalarla birlikte takımın 2026-2027 sezonunda kullanacağı yazı ve rakam fontları da duyuruldu.

 

Tanıtım filminde yıldız isimler yer aldı

Galatasaray’ın yeni sezon formaları için hazırlanan tanıtım filminde teknik direktör Okan Buruk da kamera karşısına geçti. Tanıtımda Victor Osimhen, Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Renato Nhaga da yer aldı.

 

Forma fiyatları gündem oldu

Formaların satışa çıkmasının ardından en çok konuşulan başlıklardan biri fiyatlar oldu. Yeni sezon standart formalarının satış fiyatı 6 bin 249 TL olarak açıklandı. Parçalı forma için hazırlanan maç/özel seri versiyonunun fiyatı ise 9 bin 499 TL’ye kadar çıktı. Bu rakamlar, tanıtımın ardından sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bir dönem kapandı! Galatasaray kaptanı Errick McCollum’a veda etti
Bir dönem kapandı! Galatasaray kaptanı Errick McCollum’a veda etti

Spor

Bir dönem kapandı! Galatasaray kaptanı Errick McCollum’a veda etti

Galatasaray’dan Bruno Fernandes için dev hamle! 60 milyon euroluk plan masada
Galatasaray’dan Bruno Fernandes için dev hamle! 60 milyon euroluk plan masada

Spor

Galatasaray’dan Bruno Fernandes için dev hamle! 60 milyon euroluk plan masada

Galatasaraylıları üzen haber! Icardi'nin menajeri açıklama yaptı
Galatasaraylıları üzen haber! Icardi'nin menajeri açıklama yaptı

Spor

Galatasaraylıları üzen haber! Icardi'nin menajeri açıklama yaptı

Galatasaray’ın hazırlık maçı programından Avrupa devi çıktı
Galatasaray’ın hazırlık maçı programından Avrupa devi çıktı

Spor

Galatasaray’ın hazırlık maçı programından Avrupa devi çıktı

Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a imza attı
Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a imza attı

Spor

Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a imza attı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23