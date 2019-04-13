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Trump, kutsal şehirlere ’sınırsız sayıda göçmen göndermeye hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ülkedeki yasadışı göçmenleri kutsal şehirlere göndermeyi ve Demokrat belediye başkanlarına sınır güvenliği konusunda verilen savaşa katkı sağlamalarını istedi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 08:18
Trump, kutsal şehirlere ’sınırsız sayıda göçmen göndermeye hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ülkedeki yasadışı göçmenleri kutsal şehirlere göndermeyi ve Demokrat belediye başkanlarına sınır güvenliği konusunda verilen savaşa katkı sağlamalarını istedi.


Güney sınırına gelen belgesiz göçmenlerin sayısının artması ve ABD’nin Meksika sınır duvarını tam olarak finanse etmeme konusundaki başarısızlığı nedeniyle kızgın olan Trump, yasadışı göçmenleri Demokratların yönettikleri kentlere göndereceğini belirterek, alay etti.


Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, kutsal şehirlere “Onlara sınırsız miktarda göçmen tedarik edebiliriz. “Demokratların çok tehlikeli göç yasalarımızı değiştirmek istememeleri nedeniyle, yasadışı göçmenleri yalnızca demokratların kalelerine yerleştirmek için çalışmalar yapıyoruz”dedi.


"Demokratlar Trump’a büyük tepki gösterdi"


ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi yaptığı açıklamada,”memleketi Francisco’nun da başka bir sığınak şehri olduğunu belirterek, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına layık olmayan birisi ülke olarak, bir insan olarak, göçmenler ülkesi olduğumuza unutuyor. Bunlar karşı karşıya geldiğimiz kararlara saygısızlık eden bir başka kavram”ifadelerini kullandı.


ABD’nin ilk başkenti ve kutsal bir şehir olarak tanımlanan Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinin Belediye Başkanı Jim Kenney, “Trump yönetiminin önerisi temel insan onurunu küçümseme şeklini gösterirken, Philadelphia şehri göçmenleri on yıllardır kucakladığımız gibi yine karşılamaya hazırdır. Kenney,”Şubat ayında, bir federal temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin göçmenleri sınır dışı etmek istemesi üzerine işbirliği yapmayı reddettiğimiz için Philadelphia kentine federal hibelerin verilmediğini söyledi.


Illinois eyaletinde kutsal bir kent olan Şikago Belediye Başkanı Rahm Emanuel, “Bu göçmenleri kollarımızı açarak karşılayacağız, tıpkı Suriyeli mültecileri memnuniyetle karşıladığımız gibi, tıpkı Maria ve Porto Riko kasırgalarındaevsiz kalanları memnuniyetle karşıladığımız ve Myanmar’daki soykırımdan kaçan Rohingya mültecilerini karşıladığımız gibi göçmenleride karşılamaya hazırız”dedi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 08:18
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