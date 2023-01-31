Trump küreselcileri çıldırttı: 'FBI'da çalışan akılsız insanlardan çok Putin'e...'

ABD eski Başkanı Donald Trump, eski FBI yetkilisi Charles McGonigal hakkında bir yazı paylaşırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvendiğini söyledi.

Trump, kendi kurduğu 'Truth Social' internet sitesinde yaptığı bir gönderide, 2018'de Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Putin ile yaptığı görüşmeden sonra Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale etmesi için "hiçbir sebep görmediğini" söylediği yorumlara atıfta bulundu.

FBI'a göre Trump, eski FBI yetkilisi Charles McGonigal'in bir makalesini paylaşırken "Putin'e Amerikan istihbaratında çalışan 'akılsız insanlardan' daha fazla güvendiğini" belirtti.

McGonigal yakın zamanda, "yaptırım uygulanan bir Rus oligarkıyla çalıştığı" söylenenler de dahil olmak üzere bir dizi suç şüphesiyle tutuklandı.

Trump, Truth Social'daki paylaşımında şöyle devam etti: "Helsinki'de üçüncü sınıf bir muhabirin, temelde kime daha çok güvendiğimi sorduğunu hatırlıyorum: Rusya Devlet Başkanı Putin mi, yoksa istihbaratımızdaki mazlumlar James Comey, McCabe, Brennan, Peter Strzok ve Lisa Page mi?"

Trump, "Şimdi o McGonigal ve diğer aptalları listeye ekleyin. Kimi seçerdiniz, Putin'i mi yoksa bu ezikleri mi?" dedi.

Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı olarak ve Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'in yanında yer aldığı için defalarca eleştirildi.

Trump 2018'de, Rusya başkanı Putin'i Helsinki'de savunduktan sonra, o zamanki Senato Demokrat lideri Chuck Schumer, "Amerikalılar, ülkemizin tüm tarihi boyunca hiçbir ABD başkanının, Trump'ın Putin'i desteklediği gibi bir rakibi desteklediğini görmedi." dedi.

Schumer daha sonra Twitter'da şunları yazdı: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, ABD Kolluk Kuvvetlerine, Savunma Yetkililerine ve ABD İstihbarat Teşkilatlarına karşı Başkan Putin'in yanında yer alıyor, pervasız, tehlikeli ve zayıf. Başkan kendisini Ülkemizin üstüne koyuyor."

Şubat 2022'de The Clay Travis ve Buck Sexton Show'da konuşan Trump ise, Putin'in Doğu Ukrayna'da tek taraflı olarak bağımsızlığını eden iki cumhuriyeti tanıma ve Rus kuvvetlerini "barış operasyonları" kisvesi altında bölgelere gönderme taktiğini "dahi" ve "çok zekice" olarak nitelendirmişti.

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago tatil beldesinde bir dinleyici kitlesine yaptığı konuşmada da, Putin'in "çok akıllı" olduğunu; çünkü "iki doları aşmayan yaptırımlar karşılığında bir ülkeyi devraldığını" belirterek Putin'in övgüsünü ve güvenini kazanmıştı.

Ayrıca Trump, Rusya'nın saldırılarının başladığı dönemde halen ABD başkanı olsaydı bu işgalin asla gerçekleşmeyeceğini söyleyerek, "Putin, bunu ben varken yapamazdı. Şu an onların Putin ile anlaşması gerekiyor." dedi.

Hampshire Cumhuriyetçi Komitesi'nin 28 Ocak Cumartesi günü Salem'deki yıllık toplantısında ise Trump, "Kişiliğim bizi savaşın dışında tuttu" dedi ve şöyle devam etti: "Size daha önce Rusya ve Putin ile bunun asla olmayacağını söyledim. Bana kalsa bu savaşı asla başlatmazdım. Ama yine de, " "24 saatte çözebilirim."