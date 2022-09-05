Trump, Küreselci Biden'ı 'devlet düşmanı' ilan etti! İşte sebebi...

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Florida'daki evinin FBI tarafından aranmasından sonra ilk kez yaptığı mitingde, Başkanı Joe Biden'ı "devlet düşmanı" diye tanımladı. Wilkes-Barre, Pennsylvania'da binlerce destekçisine konuşan Trump, Biden'ı FBI'ı kendisine karşı silah olarak kullanmakla suçladı. Trump, evinde yapılan aramanın, ABD tarihindeki herhangi bir yönetimin yaptığı "en şoke edici gücün kötüye kullanılması" olduğunu iddia etti.

'SEÇİMLER ÇALINDI' İDDİASINI YİNELEDİ

76 yaşındaki Trump, konuşmasının ilk kısmında evinde yapılan FBI aramasını eleştirdi. Aramayı yapan FBI ajanları, Trump'ın kişisel ofisinde "gizli" başlıklı onlarca boş dosya buldu. Gizli kayıtları uygun olmayan bir şekilde elinde tutmakla suçlanan Trump ise suçlamaları reddediyor. Trump, Pennsylvania'daki mitingde evinde yapılan arama dışında, 2020 seçimlerinin kendisinden çalındığı iddialarını tekrarladı ve "ülkeyi kurtarma" sözü verdi. Trump birkaç kez de uyuşturucu satıcılarına ölüm cezası verilmesi çağrısı yaptı.

'HAYALLERİ İÇİN SAVAŞTIĞIM HERKES BASKINA UĞRADI'

Yönetim, Trump'ın bazılarının üzerinde "çok gizli" yazan Beyaz Saray belgelerini alıp, Florida'daki evinde saklamakla suçlanıyor. Federal savcılar Trump'ın, elindeki belgelerle ilgili soruşturmayı engellemiş olabileceğini söylüyor. Trump daha önce kendisine yönelik soruşturmaları "cadı avı" diye tanımlamıştı ve bu mitinginde de aynısını yaptı. Trump FBI'ın evini aramasını "Mar-a-Lago'daki evime yaptığı utanmaz baskın", "parodi" diye niteledi. Trump, destekçilerine sesleneler "FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından saldırı altındayız. Baskın yapılan sadece benim evim değildi. 2015'te altın asansörden inip, halkı temsil etmek istememden bu yana umutları ve hayalleri için savaştığım her bir vatandaş baskına uğradı" dedi.