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Ekonomi

Trump konuştu fiyatlar yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile imzalanan ticaret anlaşmasının 'eksiksiz olarak' geçerli olduğuna ilişkin açıklamasıyla birlikte Brent petrolün fiyatı 43 doları aştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 09:59:00 - 2020-06-24 10:20:43
Trump konuştu fiyatlar yükseldi

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'nun Çin ile ticaret anlaşmasının "sona erdiğini" söylemesi piyasaları rahatsız ederken; Navarro'nun açıklamalarına tepki olarak hisse senedi piyasalarında da satışa geçilmişti. Bu gelişmelerin ardından Navarro, açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek geri adım attı.

Navarro'nun geri adımının ardından, Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin ile Ticaret Anlaşması eksiksiz olarak geçerliliğini koruyor" dedi ve anlaşmanın maddelerine uygun olarak uygulanmaya devam edeceğini umduğunu vurguladı.

Bu gelişmelerin ardından, Ağustos teslimi Brent hampetrolün varil fiyatı yüzre 0.67 artışla 43.37 dolara, Batı teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.69 artışla 41.01 dolara yükseldi.

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