  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump Kim Jong-un'a verdiği hediyeyi açıkladı
Dünya

Trump Kim Jong-un'a verdiği hediyeyi açıkladı

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, görevi sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a verdiği hediyeyi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 22:34:00 -
Trump Kim Jong-un'a verdiği hediyeyi açıkladı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Florida'da başlayan "Tarih Turu" adlı etkinliğinin ilk gecesinde ilginç açıklamalarda bulundu. Trump, FLA Live Arena'da alığa yaptığı konuşmada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Elton John'un "Roket Adam" adlı şarkısını içeren bir kaset ve onu çalması için bir "makine" verdiğini açıkladı.

"Makinenin Güney Kore'de yapılmadığından emin oldum"

Trump, "Makinenin Güney Kore'de yapılmadığından emin oldum" diye şaka yaparak, Kim’e "Sana bir iyilik yaptım çünkü her yere roket göndermeyi seviyorsun" dediğini ifade etti. Trump, Kim’in daha önce Elton John'un Roket Adam şarkısını hiç duymadığını söylediğini belirterek, "Bu şarkıyı ve bu takma adı senin için seçtim. Çünkü seni bir at üzerinde, Japonya üzerinden uçan bir roketin üzerinde oturuyormuş gibi görebiliyordum, seni böyle hayal edebiliyordum" dediğini aktardı.

Trump, Kuzey Kore liderini ilk kez 2017'de Twitter'da "Roket Adam" olarak adlandırmıştı. Trump aynı hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasında ve ABD Başkanlığı boyunca Kuzey Kore lideri için bu takma adı kullanmaya devam etmişti. Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo, 2018'de Washington kaynaklarına göre, ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Başkan Trump tarafından Kuzey Kore liderine Elton John'un imzalı bir Roket Adam CD'si getirdiğini bildirmişti.

Trump ile ABD'li tarihçi ve gazeteci Bill O'Reilly'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Tarih Turu" adlı etkinlik, Trump yönetimin daha önce "duyulmamış gerçeklerini" açıklayan ve "içeriden bakış açısı" sunan bir dizi konuşmayı içeriyor. Aralık ayında 4 konuşmanın planlandığı etkinlik için bilet fiyatları 100 dolar ile 7 bin 500 dolar arasında değişiyor.

Bu hafta sonu Florida'daki Sunrise ve Orlando'da, önümüzdeki hafta sonu ise Teksas'taki Houston ve Dallas'ta gerçekleşecek olan Tarihi Tur'un daha sonra devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sen önce geçmişte verdiğin sözleri tut
Siyaset

Sen önce geçmişte verdiğin sözleri tut

2023 seçimleri öncesi uçuk vaatlerle sempati toplamaya çalışan Kılıçdaroğlu, belediye seçimleri öncesi özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Ad..
Sigara kullananlara kötü haber! Bir zam daha geldi
Aktüel

Sigara kullananlara kötü haber! Bir zam daha geldi

8 Aralık Çarşamba günü P.M., ertesi gün ise JT. ve TT. gruplarında gidilen 2 TL'lik fiyat artışının ardından bugünse İ.T. grubu sigaralarına..
CHP'li İBB yıkmaya devam ediyor! Dikey bahçeleri bir bir kaldırıyorlar
Siyaset

CHP'li İBB yıkmaya devam ediyor! Dikey bahçeleri bir bir kaldırıyorlar

İBB, Esenler'de yer alan dikey bahçeleri yıkım çalışması başlattı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu olaya, "Bakımını yapmayı bec..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay