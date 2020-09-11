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Dünya Trump Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi korumak için kalkan olmuş
Dünya

Trump Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi korumak için kalkan olmuş

ABD’li gazeteci Robert Woodward, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin süreçte Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ABD Kongresinin incelemesinden koruduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 00:34:00 -
Trump Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi korumak için kalkan olmuş

Gazeteci Robert Woodward, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, 22 Ocak'taki görüşmelerinde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'i kendisinin kurtardığını söylediğini iddia etti. ABD Başkanı Trump’ın ABD kongresini durdurarak Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı koruduğunu söylediği ortaya çıktı.

Trump: Suudi Prens masum

Woodward ile görüşen ABD Başkanı Trump’ın sürece birçok kez dahil olduğu, Trump’ın da Suudi Arabistan'ın ABD ürünlerine milyarlarca dolar harcadığını vurguladığını ayrıca görüşme sırasında Veliaht Prens'in masum olduğunu iddia ettiğini de bildirildi.

Woodward, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) da cinayetle ilgili olarak da her şeyi ayrıntısına kadar bildiğini söyledi.

 

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