Trump İsrail yardakçılığına devam ediyor: Ben varken oldu oldu yoksa bu iş yatar

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr Damadı Siyonist İsrail destekçisi Yahudi Jared Kushner’in marifetiyle İsrail’in işgal politikalarını ABD’nin resmi politikası haline getirmeye çabalayan Başkan Donald Turmp, Japonya’da katıldığı G-20 Liderler Zirvesi’nde itiraf gibi açıklamalar yaptı. Trump, “Ben başkanken İsrail-Filistin barış anlaşması olmazsa, bir daha asla olmayacak” dedi.

İsrail lobilerine mesaj verdi

Yahudi damadı ve danışmanı Jared Kushner’in İsrail’in işgal politikalarını legalleştirmeye dönük girişimlerini ABD politikası haline gelen Başkan Donald Trump, bir taraftan Siyonist İsrail’in işgalci hedeflerine destek verirken, bir taraftan da yeni seçimlerde koltuğunu korumak için ABD’deki Yahudi lobilerine “Ben olmazsam İsrail planları çöker” mesajı verdi. Damadı Kushner’in “paralel diplomasi” yürütmekle eleştirildiği Başkan Trump, Manama’da yapılan sözde barış görüşmelerini boykot eden Filistin yönetimi ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: “Filistinliler kazançlı bir anlaşma yapmak ve ilgi görmek istiyorlar, bunu anlıyorum.”

Aile boyu Siyonist İsrail’e çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçilir seçilmez İsrail’in çıkarlarını savunacağı yönünde net mesajlar vermişti. Trump’ın başkanlığındaki ABD, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul eden uluslararası hukuka aykırı karara imza atmış, bununla yetinmeyerek son olarak da Suriye’ye ait İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nin İsrail tarafından ilhak edilebileceğini söylemişti. Trump, İsrail’in sözde barış planını kabul ettirmek için Filistin yönetimini ekonomik yaptırım yapmakla tehdit etmişti.