Trump, 'İsrail sizi dinliyor' iddiasına cevap verdi: Her şey mümkün!

Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinin kolay bir iş olduğunu savunan Donald Trump, "Bu işin neden kolay olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bütün kararları ben alıyorum ve sizin çalışmanıza gerek kalmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Her şey mümkün"

Trump, İsrail'in son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla kendisini ve ekibini dinlediği iddiasını ise "Bunun doğru olduğuna inanmıyorum, ama her şey mümkün" ifadeleriyle yanıtladı.

Öte yandan Trump, Kuzey Kore ile yeniden görüşmeye açık olduğunun sinyalini de verdi.