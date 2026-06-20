  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'un altında devasa rezerv: Petrol gibi fışkıracak 'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri! Seküler yaşam korkunç cinayetle sonuçlandı! Biriyle nişanlı biriyle sevgili Elektromanyetik dalgalardan... Telefonu yastık altına koyarsanız... Sağlığı tehdit ediyor Yair Lapid'in sözleri ülkeyi karıştırdı: Erdoğan'ı hesaba katmadı ve iyi bir ders aldı Pratik tüyo ile: Kıyafetleri jilet gibi yapan o yöntem! Saatlerce ütü yapma derdine son Kamuoyuna duyuruldu: 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık' sergisi Taksim'de... Müjdeli haber kamuoyu ile paylaşıldı: 35 dakikalık yol 10 dakikaya düşecek Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu… Hayat kurtaran söz! ‘Seni Galatasaray maçına götüreceğim’
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Belli oldu: Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor? Meğer asıl sebebi…

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Belli oldu: Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor? Meğer asıl sebebi…

Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor sorusunun cevabı belli oldu.

#1
Foto - Belli oldu: Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor? Meğer asıl sebebi…

Market raflarında yan yana dizilen onlarca farklı maden suyu markasının neredeyse tamamında değişmeyen tek şey olan yeşil cam şişelerin sırrı sonunda çözüldü. Sadece geleneksel bir tasarım tercihi olduğu sanılan yeşil cam ambalajların, aslında çok daha farklı bir amacı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…

#2
Foto - Belli oldu: Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor? Meğer asıl sebebi…

Cam malzeme, içecek sektöründe kimyasal olarak ürünle hiçbir reaksiyona girmemesi ve nötr yapısı sayesinde en sağlıklı ambalaj seçeneği olarak kabul ediliyor. Ancak insanoğlunun ürettiği bu en güvenli malzemenin de doğaya karşı çok ciddi bir zayıf noktası bulunuyor ki o da ışık geçirgenliği olarak biliniyor.

#3
Foto - Belli oldu: Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor? Meğer asıl sebebi…

Şeffaf camlar güneş ışığını neredeyse hiç engellemeden doğrudan içeri sızdırdığı için, özellikle uzun süre raf ışığına veya güneşe maruz kalan maden sularında zamanla çok ciddi aroma kayıpları ve tat değişimleri baş gösteriyor. İşte tam bu noktada devreye giren yeşil cam teknolojisi, belirli dalga boylarındaki zararlı ışınları adeta bir filtre gibi emerek süzüyor ve doğal mineralli suların fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi stabil kalmasına yardımcı oluyor.

#4
Foto - Belli oldu: Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor? Meğer asıl sebebi…

Tüketiciler arasında yeşil şişelerle ilgili en sık yapılan yanlış anlaşılmaların başında, şeffaf şişedeki maden suyunun tüm minerallerini kaybettiği inancı geliyor. Oysa maden suyunun içinde bulunan zengin kalsiyum, magnezyum veya bikarbonat gibi faydalı elementler birkaç saat ışık gördü diye bir anda ortadan kaybolup yok olmuyor.

#5
Foto - Belli oldu: Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor? Meğer asıl sebebi…

Buradaki asıl tehlike, ışığın etkisiyle içeceğin gaz dengesinin bozulması ve o kendine has ferahlatıcı lezzet profilinin tamamen kaybolarak asidik, tatsız bir sıvıya dönüşmesi riskidir.

#6
Foto - Belli oldu: Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor? Meğer asıl sebebi…

Üreticilerin asıl büyük amacı da ürünü binbir emekle çıkarıldığı kaynaktan market rafına, oradan da tüketicinin bardağına kadar hiçbir lezzet kaybı yaşatmadan ulaştırmayı başarmak oluyor.

#7
Foto - Belli oldu: Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor? Meğer asıl sebebi…

Bütün bu ışık savaşlarına rağmen market raflarında az da olsa kahverengi, mavi ya da tamamen şeffaf maden suyu şişeleriyle karşılaşmak da mümkün olabiliyor.

#8
Foto - Belli oldu: Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor? Meğer asıl sebebi…

Bilimsel olarak yapılan testler, kahverengi camın ışık koruması ve ultraviyole filtreleme konusunda yeşil cama oranla çok daha agresif ve başarılı bir performans sergilediğini gösteriyor.

#9
Foto - Belli oldu: Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor? Meğer asıl sebebi…

Fakat yeşil cam, hem teknik olarak yeterli bir koruma sunması hem de estetik açıdan tüketicinin bilinçaltında "doğal kaynak, ferahlık ve sağlık" algısını tetiklemesi nedeniyle sektörün ortak doğuş noktası haline gelmiş durumda. Yani yeşil renk, teknik bir zorunluluğun zamanla psikolojik bir güven sembolüne dönüşmesini temsil ediyor.

#10
Foto - Belli oldu: Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor? Meğer asıl sebebi…

Yeşil şişede satılan bir maden suyunun, şeffaf ya da plastik şişedekilere kıyasla otomatik olarak daha kaliteli veya daha zengin içerikli olduğunu düşünmek en büyük tüketici yanılgılarından biridir. Çünkü bir maden suyunun gerçek kalitesini ve vücuda olan faydasını dışındaki camın rengi değil; yeraltından çıktığı kaynağın jeolojik özellikleri, dengeli mineral yapısı, el değmeden yapılan dolum koşulları ve fabrikadan çıktıktan sonraki saklama şartları belirliyor. Yeşil şişe bu süreçte sadece koruyucu bir ambalaj görevini üstleniyor.

#11
Foto - Belli oldu: Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor? Meğer asıl sebebi…

Bu yüzden özellikle kavurucu yaz aylarında balkonda, güneş altında veya otomobil içinde uzun süre bekletilen maden suları, ambalajı ne renk olursa olsun tüm özelliğini yitirerek sıradan bir suya dönüşebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

İki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin Bedford kentinde Londra'ya doğru giden iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken resmi olarak ..
Togg İstanbul servis merkezlerine 4 yeni nokta ekleyecek
Otomotiv

Togg İstanbul servis merkezlerine 4 yeni nokta ekleyecek

Togg, Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye'de yeni Togg Servis ve Teslimat Merkezlerini açacak. Özellikle yoğun nüfuslu ilçelerde konumla..
Yedikule Hisarı’nda renkli buluşma!
Yerel

Yedikule Hisarı’nda renkli buluşma!

Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2’inci Geleneksel Örgü Festivali kapsamında yaklaşık 600 örgü ve el sanatları tutkunu, Tarih..
MİT'ten DEAŞ'a sınırda darbe!
Gündem

MİT'ten DEAŞ'a sınırda darbe!

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), terör örgütü DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti medya yapılanmasına yönelik yürüttüğü başarılı operasyon n..
Hasankeyf'te su seviyesi yükseldi
Yerel

Hasankeyf'te su seviyesi yükseldi

Batman'da bu yıl etkili olan yağışlar, uzun süredir kuraklığın etkileriyle mücadele eden Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda su seviyes..
Kılıçdaroğlu kurultay için tarih verdi
Gündem

Kılıçdaroğlu kurultay için tarih verdi

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi götüreceği kurultay içi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23