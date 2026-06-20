Belli oldu: Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor? Meğer asıl sebebi…

Yeşil şişede satılan bir maden suyunun, şeffaf ya da plastik şişedekilere kıyasla otomatik olarak daha kaliteli veya daha zengin içerikli olduğunu düşünmek en büyük tüketici yanılgılarından biridir. Çünkü bir maden suyunun gerçek kalitesini ve vücuda olan faydasını dışındaki camın rengi değil; yeraltından çıktığı kaynağın jeolojik özellikleri, dengeli mineral yapısı, el değmeden yapılan dolum koşulları ve fabrikadan çıktıktan sonraki saklama şartları belirliyor. Yeşil şişe bu süreçte sadece koruyucu bir ambalaj görevini üstleniyor.