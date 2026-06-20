Belli oldu: Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor? Meğer asıl sebebi…
Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor sorusunun cevabı belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Maden suları neden daima yeşil cam şişede satılıyor sorusunun cevabı belli oldu.
Market raflarında yan yana dizilen onlarca farklı maden suyu markasının neredeyse tamamında değişmeyen tek şey olan yeşil cam şişelerin sırrı sonunda çözüldü. Sadece geleneksel bir tasarım tercihi olduğu sanılan yeşil cam ambalajların, aslında çok daha farklı bir amacı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…
Cam malzeme, içecek sektöründe kimyasal olarak ürünle hiçbir reaksiyona girmemesi ve nötr yapısı sayesinde en sağlıklı ambalaj seçeneği olarak kabul ediliyor. Ancak insanoğlunun ürettiği bu en güvenli malzemenin de doğaya karşı çok ciddi bir zayıf noktası bulunuyor ki o da ışık geçirgenliği olarak biliniyor.
Şeffaf camlar güneş ışığını neredeyse hiç engellemeden doğrudan içeri sızdırdığı için, özellikle uzun süre raf ışığına veya güneşe maruz kalan maden sularında zamanla çok ciddi aroma kayıpları ve tat değişimleri baş gösteriyor. İşte tam bu noktada devreye giren yeşil cam teknolojisi, belirli dalga boylarındaki zararlı ışınları adeta bir filtre gibi emerek süzüyor ve doğal mineralli suların fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi stabil kalmasına yardımcı oluyor.
Tüketiciler arasında yeşil şişelerle ilgili en sık yapılan yanlış anlaşılmaların başında, şeffaf şişedeki maden suyunun tüm minerallerini kaybettiği inancı geliyor. Oysa maden suyunun içinde bulunan zengin kalsiyum, magnezyum veya bikarbonat gibi faydalı elementler birkaç saat ışık gördü diye bir anda ortadan kaybolup yok olmuyor.
Buradaki asıl tehlike, ışığın etkisiyle içeceğin gaz dengesinin bozulması ve o kendine has ferahlatıcı lezzet profilinin tamamen kaybolarak asidik, tatsız bir sıvıya dönüşmesi riskidir.
Üreticilerin asıl büyük amacı da ürünü binbir emekle çıkarıldığı kaynaktan market rafına, oradan da tüketicinin bardağına kadar hiçbir lezzet kaybı yaşatmadan ulaştırmayı başarmak oluyor.
Bütün bu ışık savaşlarına rağmen market raflarında az da olsa kahverengi, mavi ya da tamamen şeffaf maden suyu şişeleriyle karşılaşmak da mümkün olabiliyor.
Bilimsel olarak yapılan testler, kahverengi camın ışık koruması ve ultraviyole filtreleme konusunda yeşil cama oranla çok daha agresif ve başarılı bir performans sergilediğini gösteriyor.
Fakat yeşil cam, hem teknik olarak yeterli bir koruma sunması hem de estetik açıdan tüketicinin bilinçaltında "doğal kaynak, ferahlık ve sağlık" algısını tetiklemesi nedeniyle sektörün ortak doğuş noktası haline gelmiş durumda. Yani yeşil renk, teknik bir zorunluluğun zamanla psikolojik bir güven sembolüne dönüşmesini temsil ediyor.
Yeşil şişede satılan bir maden suyunun, şeffaf ya da plastik şişedekilere kıyasla otomatik olarak daha kaliteli veya daha zengin içerikli olduğunu düşünmek en büyük tüketici yanılgılarından biridir. Çünkü bir maden suyunun gerçek kalitesini ve vücuda olan faydasını dışındaki camın rengi değil; yeraltından çıktığı kaynağın jeolojik özellikleri, dengeli mineral yapısı, el değmeden yapılan dolum koşulları ve fabrikadan çıktıktan sonraki saklama şartları belirliyor. Yeşil şişe bu süreçte sadece koruyucu bir ambalaj görevini üstleniyor.
Bu yüzden özellikle kavurucu yaz aylarında balkonda, güneş altında veya otomobil içinde uzun süre bekletilen maden suları, ambalajı ne renk olursa olsun tüm özelliğini yitirerek sıradan bir suya dönüşebiliyor.
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