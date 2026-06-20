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Planlamada yok gibi: Bartuğ Elmaz yine kalmayacak gibi duruyor: Kiralama formülü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Planlamada yok gibi: Bartuğ Elmaz yine kalmayacak gibi duruyor: Kiralama formülü

Kış döneminde Karagümrük'e kiralanan Bartuğ Elmaz'ın yeni sezonda Fenerbahçe'de kalması beklenmiyor. Şu anda birçok Süper Lig ekibinin onunla ilgilendiği öğrenildi.

#1
Foto - Planlamada yok gibi: Bartuğ Elmaz yine kalmayacak gibi duruyor: Kiralama formülü

Galatasaray altyapısından çıkan Bartuğ Elmaz, 2022 yazında bedelsiz şekilde Marsilya'nın yolunu tutmuştu. O dönemde bu transfer çok tartışılmıştı. Fenerbahçe 1 sezon sonra Fransız ekibine 1.4 milyon euro ödeyerek genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Sonrasında seri kiralamalar başladı!

#2
Foto - Planlamada yok gibi: Bartuğ Elmaz yine kalmayacak gibi duruyor: Kiralama formülü

Bartuğ Elmaz; Sivasspor, Maribor ve son olarak Karagümrük'te kiralık olarak forma gidi. 23 yaşındaki orta sahanının Fenerbahçe'yle 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi var. Alınan bilgilere göre; 1.79 boyundaki futbolcu yeni sezon planlamasında düşünülmüyor.

#3
Foto - Planlamada yok gibi: Bartuğ Elmaz yine kalmayacak gibi duruyor: Kiralama formülü

Şu anda birçok Süper Lig ekibinin Bartuğ Elmaz'la ilgilendiği öğrenildi. Çok büyük bir ihtimalle yine kiralama yoluyla ayrılık yaşanacak. Uygun bir teklif gelmesi durumunda satılması da söz konusu... Genç futbolcu, bütün Fenerbahçe kariyerinde sadece 20 maça çıkabildi. 1 gol ve 1 asist üretti.

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