Planlamada yok gibi: Bartuğ Elmaz yine kalmayacak gibi duruyor: Kiralama formülü

Şu anda birçok Süper Lig ekibinin Bartuğ Elmaz'la ilgilendiği öğrenildi. Çok büyük bir ihtimalle yine kiralama yoluyla ayrılık yaşanacak. Uygun bir teklif gelmesi durumunda satılması da söz konusu... Genç futbolcu, bütün Fenerbahçe kariyerinde sadece 20 maça çıkabildi. 1 gol ve 1 asist üretti.