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Gündem Özgür Özel’in ihracı için çok bile sabredildi
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Özgür Özel’in ihracı için çok bile sabredildi

Yeniakit Publisher
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Özgür Özel’in ihracı için çok bile sabredildi

Mahkeme kararının ardından tahliye tebligatını yırtan, makam odasını boşaltmamakta direten, CHP Genel Merkezi önünde tehlikeli bir provokasyonu sahneleyen, Meclis’te tansiyonu zirveye taşımaya çalışan korsan Genel Başkan Özgür Özel için ihraç kararı alınmasının önünde engel kalmadı.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel’in ne zaman disipline sevk edeceği ise merak konusu oldu. Hukukçular, Kılıçdaroğlu’nun gruba seslenmesini önlemeye hatta kürsü işgaline kalkacak kadar ileri giden Özel’e çok sabredildiğini vurguladılar.

Akit’e konuşan Avukat Nuray Baynazoğlu, şunları söyledi: “Mutlak butlan kararını takiben Özgür Özel çok tehlikeli adımlar attı. Kılıçdaroğlu’na meydanlarda ‘hain’ dedirtti, linç ettirdi, yuhalattı. Bu bile tek başına disipline sevk edilmesini gerektirirdi. Tabii baştan sevk edilmemesi daha da pervasız hâle getirdi. Kılıçdaroğlu’nun gruba hitap etmemesi için her yolu denemeye başladı. Toplantı alanını, kürsüyü işgale girişti. Görevden alınan il başkanlarını galeyana getirmeye tevessül etti.

 

AP KENDİ İŞİNE BAKSIN

“Ki Bursa’da görevden alınan Nihat Yeşiltaş direndi, görevden alma kâğıdını yırtacak kadar ileri gitti. Hukuk tanımazlık yapan Özel, yanında bulunanlara da kötü örnek oldu. İhracı için mani kalmadı. CHP’de tasfiyeler başladı. Disipline sevk edilen 9 isim hakkında ihraç kararı alındı. Bunların CHP üyelikleri Yargıtay tarafından silindi. Özel’e daha ne kadar sabredilip edilmeyeceği sorusu kafa kurcalar oldu. Makul olan Özel’in disipline sevki beklemeden istifasını verip yeni yapılanmaya gitmesiydi. Ancak bu yolu tercih etmedi. Disipline sevk edilmek için her yöntemi uyguladı. Anladığım kadarıyla planı CHP’den kendisini ihraç ettirmek ve mağduru oynamak. Boşuna yorulmasın. Ondan mağdur çıkmaz. İhraç kararı alınırsa da ağlamasın. Çünkü pek çok ismi paylaşımlarından, eleştirilerinden ötürü kapının önüne koydu. Diğer yandan AP’nin İBB başka olmak üzere rüşvetçileri aklarcasına Bakan Akın Gürlek ve Türk yargısını hedef alması kabul edilemez. Ancak Türkiye, eski Türkiye değil. Dışarıdan gelen dayatmaların tahkikatları durdurma imkânı yok.”

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