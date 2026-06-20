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Gündem Kavga etmeyin hepiniz aynısınız! CHP’li belediyeler arasında ‘ben yaptım’ krizi
Gündem

Kavga etmeyin hepiniz aynısınız! CHP’li belediyeler arasında ‘ben yaptım’ krizi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Haymana'daki Aile Yaşam Merkezi önüne astığı pankartların ilçe belediyesi zabıta ekiplerince sökülmesi, iki yönetim arasında saklı kalan gerginliği yeniden su yüzüne çıkardı.

CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’a bir süredir Mansur Yavaş ve ekibi tarafından yapılan mobbing iddiaları Ankara ve Haymana kulislerinde konuşulmaya devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen bazı hizmetlerin vurgulandığı pankartlar Aile Yaşam Merkezi önüne asıldı.

Pankartlarda, Haymana'ya kazandırılan çeşitli hizmetlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildiğine yönelik ifadelere yer verildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un sosyal medya hesabından Haymana Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmet ve projelere ilişkin paylaşımlarda bulunması dikkat çekti. Söz konusu paylaşımlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği mesaja karşılık olarak yorumlandı.

 

Mansur'un zabıtaları pankartları kaldırdı

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan pankartlar Haymana Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, pankartların gerekli izinler alınmadan asıldığı gerekçesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi kapsamında işlem yapıldı. Ekipler, pankartları bulundukları yerden sökerek kaldırdı.

Yaşanan gelişmeler, Haymana ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasındaki siyasi gerilime ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirirken, konu ilçe ve Ankara siyasetinin gündemindeki yerini koruyor.

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