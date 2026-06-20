  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hani bunlar düşünce özgürlüğünden yanaydı! Komünist Barış Atay kendi maskesini indirdi Özgür Özel'in esprisi alay konusu oldu! 'Biz burada kız kıza oturuyoruz' Tarihi İslamabad Mutabakatı sonrası kritik hamle! Dev zirve için telefonlar sustu diplomasi başladı! Kılıçdaroğlu ilk kez açıkladı! Özgür Özel hırsızları bile bile seçtirmiş Londra'da siyasi deprem! İşçi Partisi kaynıyor: Başbakan Starmer'a "istifa et" ablukası! İstanbul'da metro raydan çıktı Suriye Cumhurbaşkanı Şara, esnaf lokantasında şavurma yerken görüntülendi Netanyahu'ya kendi ülkesinde çok sert suçlama! İsrail askerlerini siyasi kalkan olarak kullanıyor! Haydut ABD işbaşında! Trump: Venezuela'ya bir vali atayacağım Başkan Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti
Gündem İstifaların arkasında yeni kurulacak partinin finansmanı mı var? Yine belediyelere çökecekler
Gündem

İstifaların arkasında yeni kurulacak partinin finansmanı mı var? Yine belediyelere çökecekler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstifaların arkasında yeni kurulacak partinin finansmanı mı var? Yine belediyelere çökecekler

Ele geçirdikleri belediyelerde kurdukları ‘eko sistem’ ile kamu kaynaklarını yağmalayan, rüşvet ve fuhuş bataklığına saplanan CHP’li belediyeler yine bir kariyer planının parçası olma yolunda ilerliyor. Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibinin CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu dönemde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın istifasının diğer başkanlar için de bir işaret fişeği anlamına geldiği belirtilirken, asıl beklentinin yeni kurulacak partinin finansmanının sağlanması olduğu iddia ediliyor.

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönmesiyle başlayan kaos, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP üyeliğinden istifasıyla yeni bir boyut kazandı. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınması kararına tepki göstererek istifa ettiğini belirtti. Tugay, mutlak butlana atıfta bulunduğu açıklamasında, Güç’ün görevden alınması kararına tepki göstererek, “Bir gün geri dönebilme umuduyla CHP üyeliğimden istifa ediyorum” ifadelerini kullanarak partisinden ayrıldığını duyurdu. Ancak Tugay’ın istifasının, Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibinin CHP’den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu bir dönemde, diğer belediye başkanları için bir işaret fişeği anlamına geldiği konuşuluyor.

 

İSTİFALAR SÜRECEK

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti eski İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa dönmesiyle İmamoğlu-Özel ekibi CHP’den tasfiye olmaya başladı. İmamoğlu yeni parti isterken, Özel başlarda buna sıcak bakmıyordu. Ancak İmamoğlu ve onu destekleyen güçler bastırmış olacak ki şimdi Özel de yeni parti hazırlığı içinde olduklarını söylemeye başladı. Yeni parti kurmak öyle kolay değil. Büyük bir finansman gerektiriyor. Gerçi dış destekçileri vakıflar ve çeşitli fonlar aracılığıyla onlara kaynak sağlayacaktır ama yine de belediyelerin imkanlarını bırakmak istemeyeceklerdir. Belediyelerin kaynakları ve imkanları yeni partinin finansmanı ve ayakta kalması için önemlidir. Bu nedenle zaten hepsini kendilerinin belirlediği belediye başkanlarını yeni kuracakları parti için CHP’den istifa ettirme hesapları içindeler. İlk istifa Cemil Tugay’dan geldi. Önümüzdeki günlerde diğer belediye başkanları da çeşitli bahanelerle CHP’den istifa edip yeni partiye destek olacaklardır. Olmak zorundalar çünkü Ekosistem içerisinde yolsuzlukları hep beraber yaptılar. Kaçışları yok bu nedenle.”

 

YENİ PARTİ İÇİN PARA LAZIM!

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat da dile getirdi: “Terör, casusluk, yolsuzluk, rüşvet, irtikap gibi suçları işlediği iddiasıyla tutuklanan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun yargılanması devam ettikçe, geçmişte işlemiş olduğu ve ortaya çıkan deliller eşliğinde CHP’nin nasıl ele geçirilmeye çalışıldığı, bununla ilgili nasıl delege pazarlıkları ve hileli kurultay seçimleri tezgahlandığı, yine il, ilçe, belediye başkanlıklarının nasıl rüşvet verilerek belirlendiği ve bununla alakalı iş, medya organizasyonları ortaya çıkınca, devlet bu pisliğe ‘dur’ dedi ve pek çok operasyon düzenledi. Şaibeli kurultay da iptal edilerek yönetim eski yönetime devredildi. Pek çok belediye başkanının hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, fuhuş sebebiyle tutuklandığı Ekosistem ekibi partiden tasfiye olurken, bir daha bu partiye dönemeyeceklerini düşündüklerinden yeni bir parti kurup faaliyetlerine burada devam etme kararı aldıkları artık belli. Bu amaçla bazı büyükşehir belediye başkanları partilerinden istifa ederek yeni partinin finans altyapısını oluşturabilmek adına hazırlık yapmaktadırlar. ‘Tuvalet terliği olsa seçeriz’ diyen kitle ise hizmet almak yerine müstahak oldukları bir yerel idare ile çöpün, pisliğin, lağımın içinde yaşamaya devam etmesi bir yana bu kısır ve hasis hesaplaşmaların altında iyice hizmetten mahrum yaşayamaya devam etmekte. İzmir’in durumu belli, büyükşehir belediyelerinde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet çarkı belli. İzmir’in alt yapısı ve halkının beklediği çalışmalara kaynak aktarmak ve hizmet üretmek zorunda olan büyük şehir ise imkanlarını Ekosisteme bağlı yeni partinin emrine vermiş durumda.”

Barış Yarkadaş açıkladı: CHP’den operasyonlara karşı zevahiri kurtarma tepkisi!
Barış Yarkadaş açıkladı: CHP’den operasyonlara karşı zevahiri kurtarma tepkisi!

Gündem

Barış Yarkadaş açıkladı: CHP’den operasyonlara karşı zevahiri kurtarma tepkisi!

Bunlar mı ülke yönetecek? CHP İzmir İl Binasında karanfil kavgası: Yaka paça dışarı atıldı
Bunlar mı ülke yönetecek? CHP İzmir İl Binasında karanfil kavgası: Yaka paça dışarı atıldı

Gündem

Bunlar mı ülke yönetecek? CHP İzmir İl Binasında karanfil kavgası: Yaka paça dışarı atıldı

Yeni parti için ilk sinyal İzmir’den geldi! CHP’den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulursa katılırım!
Yeni parti için ilk sinyal İzmir’den geldi! CHP’den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulursa katılırım!

Gündem

Yeni parti için ilk sinyal İzmir’den geldi! CHP’den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulursa katılırım!

CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı!
CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı!

Gündem

CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı!

Kavga etmeyin hepiniz aynısınız! CHP’li belediyeler arasında ‘ben yaptım’ krizi
Kavga etmeyin hepiniz aynısınız! CHP’li belediyeler arasında ‘ben yaptım’ krizi

Gündem

Kavga etmeyin hepiniz aynısınız! CHP’li belediyeler arasında ‘ben yaptım’ krizi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23