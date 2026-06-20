İstifaların arkasında yeni kurulacak partinin finansmanı mı var? Yine belediyelere çökecekler

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönmesiyle başlayan kaos, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP üyeliğinden istifasıyla yeni bir boyut kazandı. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınması kararına tepki göstererek istifa ettiğini belirtti. Tugay, mutlak butlana atıfta bulunduğu açıklamasında, Güç’ün görevden alınması kararına tepki göstererek, “Bir gün geri dönebilme umuduyla CHP üyeliğimden istifa ediyorum” ifadelerini kullanarak partisinden ayrıldığını duyurdu. Ancak Tugay’ın istifasının, Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibinin CHP’den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu bir dönemde, diğer belediye başkanları için bir işaret fişeği anlamına geldiği konuşuluyor.

İSTİFALAR SÜRECEK

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti eski İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa dönmesiyle İmamoğlu-Özel ekibi CHP’den tasfiye olmaya başladı. İmamoğlu yeni parti isterken, Özel başlarda buna sıcak bakmıyordu. Ancak İmamoğlu ve onu destekleyen güçler bastırmış olacak ki şimdi Özel de yeni parti hazırlığı içinde olduklarını söylemeye başladı. Yeni parti kurmak öyle kolay değil. Büyük bir finansman gerektiriyor. Gerçi dış destekçileri vakıflar ve çeşitli fonlar aracılığıyla onlara kaynak sağlayacaktır ama yine de belediyelerin imkanlarını bırakmak istemeyeceklerdir. Belediyelerin kaynakları ve imkanları yeni partinin finansmanı ve ayakta kalması için önemlidir. Bu nedenle zaten hepsini kendilerinin belirlediği belediye başkanlarını yeni kuracakları parti için CHP’den istifa ettirme hesapları içindeler. İlk istifa Cemil Tugay’dan geldi. Önümüzdeki günlerde diğer belediye başkanları da çeşitli bahanelerle CHP’den istifa edip yeni partiye destek olacaklardır. Olmak zorundalar çünkü Ekosistem içerisinde yolsuzlukları hep beraber yaptılar. Kaçışları yok bu nedenle.”

YENİ PARTİ İÇİN PARA LAZIM!

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat da dile getirdi: “Terör, casusluk, yolsuzluk, rüşvet, irtikap gibi suçları işlediği iddiasıyla tutuklanan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun yargılanması devam ettikçe, geçmişte işlemiş olduğu ve ortaya çıkan deliller eşliğinde CHP’nin nasıl ele geçirilmeye çalışıldığı, bununla ilgili nasıl delege pazarlıkları ve hileli kurultay seçimleri tezgahlandığı, yine il, ilçe, belediye başkanlıklarının nasıl rüşvet verilerek belirlendiği ve bununla alakalı iş, medya organizasyonları ortaya çıkınca, devlet bu pisliğe ‘dur’ dedi ve pek çok operasyon düzenledi. Şaibeli kurultay da iptal edilerek yönetim eski yönetime devredildi. Pek çok belediye başkanının hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, fuhuş sebebiyle tutuklandığı Ekosistem ekibi partiden tasfiye olurken, bir daha bu partiye dönemeyeceklerini düşündüklerinden yeni bir parti kurup faaliyetlerine burada devam etme kararı aldıkları artık belli. Bu amaçla bazı büyükşehir belediye başkanları partilerinden istifa ederek yeni partinin finans altyapısını oluşturabilmek adına hazırlık yapmaktadırlar. ‘Tuvalet terliği olsa seçeriz’ diyen kitle ise hizmet almak yerine müstahak oldukları bir yerel idare ile çöpün, pisliğin, lağımın içinde yaşamaya devam etmesi bir yana bu kısır ve hasis hesaplaşmaların altında iyice hizmetten mahrum yaşayamaya devam etmekte. İzmir’in durumu belli, büyükşehir belediyelerinde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet çarkı belli. İzmir’in alt yapısı ve halkının beklediği çalışmalara kaynak aktarmak ve hizmet üretmek zorunda olan büyük şehir ise imkanlarını Ekosisteme bağlı yeni partinin emrine vermiş durumda.”