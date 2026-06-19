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Gündem Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı
Gündem

Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı

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Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı

Başörtüsü taktıkları için yıllarca uğradıkları baskı ve zorbalıktan Ak Parti iktidarı ile kurtulan mütedeyyin hanımların Mersin’in Mezitli ilçesinde yaşadıkları sitenin ortak havuzuna yaklaştırılmaması olayında yeni bir gelişme yaşandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat kafasının gözaltına altına alındığını duyurdu.

İslam’ın emri olduğu için örtünen tesettürlü hanımlara yaşam hakkı tanımayan yasakçı 28 Şubat zihniyetinin hortladığı Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesindeki Zafer sitesinde, konut sahiplerinin ortak malı olan havuza haşemalı hanımların girmesine izin verilmediği ortaya çıkmıştı.

Bununla yetinmeyen 28 şubat zorbalarının, tesettürlü kadınları ortak kullanım alanları olan havuzda yüzen kendi çocuklarına bile yaklaştırmadığı, tesettürlü annenin o anları cep telefonu ile kaydettiği video ile görülmüştü.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Kamuoyunun büyük tepkisini çeken laikçi alçaklıkla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Görüntüler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, tesettürlü kadınları havuza yaklaştırmayan görevlinin gözaltına alındığı duyuruldu. Kamuoyu zorba site yönetimi hakkında da adım atılmasını bekliyor.

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