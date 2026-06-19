Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı

İslam’ın emri olduğu için örtünen tesettürlü hanımlara yaşam hakkı tanımayan yasakçı 28 Şubat zihniyetinin hortladığı Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesindeki Zafer sitesinde, konut sahiplerinin ortak malı olan havuza haşemalı hanımların girmesine izin verilmediği ortaya çıkmıştı.

Bununla yetinmeyen 28 şubat zorbalarının, tesettürlü kadınları ortak kullanım alanları olan havuzda yüzen kendi çocuklarına bile yaklaştırmadığı, tesettürlü annenin o anları cep telefonu ile kaydettiği video ile görülmüştü.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Kamuoyunun büyük tepkisini çeken laikçi alçaklıkla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Görüntüler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, tesettürlü kadınları havuza yaklaştırmayan görevlinin gözaltına alındığı duyuruldu. Kamuoyu zorba site yönetimi hakkında da adım atılmasını bekliyor.