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Müthiş gelişme: Galatasaray'dan gitti: İtalyanlar peşine düştü

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Müthiş gelişme: Galatasaray'dan gitti: İtalyanlar peşine düştü

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona erdiği için Napoli'ye geri dönen Noa Lang'ın talibi çıktı.

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Foto - Müthiş gelişme: Galatasaray'dan gitti: İtalyanlar peşine düştü

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Noa Lang için transfer iddiası gündeme geldi.

#2
Foto - Müthiş gelişme: Galatasaray'dan gitti: İtalyanlar peşine düştü

Sarı-kırmızılı ekipte 19 karşılaşmaya çıkan Noa Lang, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Lang, sözleşmesinin bitmesinin ardından Napoli'ye geri dönmüştü.

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Foto - Müthiş gelişme: Galatasaray'dan gitti: İtalyanlar peşine düştü

La Nazione'de yer alan habere göre Fiorentina, Noa Lang'ı ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

#4
Foto - Müthiş gelişme: Galatasaray'dan gitti: İtalyanlar peşine düştü

Haberde, iki İtalyan kulübü arasında transfer görüşmelerinin devam ettiği ifade edildi. Noa Lang'ın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro. Hollandalı futbolcunun bonservisi Napoli'nin elinde bulunuyor.

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