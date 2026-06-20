Müthiş gelişme: Galatasaray'dan gitti: İtalyanlar peşine düştü
Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona erdiği için Napoli'ye geri dönen Noa Lang'ın talibi çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona erdiği için Napoli'ye geri dönen Noa Lang'ın talibi çıktı.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Noa Lang için transfer iddiası gündeme geldi.
Sarı-kırmızılı ekipte 19 karşılaşmaya çıkan Noa Lang, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Lang, sözleşmesinin bitmesinin ardından Napoli'ye geri dönmüştü.
La Nazione'de yer alan habere göre Fiorentina, Noa Lang'ı ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, iki İtalyan kulübü arasında transfer görüşmelerinin devam ettiği ifade edildi. Noa Lang'ın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro. Hollandalı futbolcunun bonservisi Napoli'nin elinde bulunuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23