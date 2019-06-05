Trump: İran’a askeri harekât her zaman muhtemel

MÜNÜBE YILMAZ

İngiliz kanalı ITV’ye konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile konuşmaya hazır olduğunu, fakat İran'a askeri harekâtın da her zaman muhtemel olduğunu belirtti. İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı bir programda Washington-Tahran ilişkilerine yönelik açıklamalar yapan Trump, “Ruhani ile bir konuşma yapmak ister misiniz” sorusuna “Evet, tabii ki konuşup anlaşmayı daha çok isterim” cevabını verdi.

Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamış, sonrasında İran’ın petrol ihracatını engelleyecek yaptırımları uygulamaya başlamıştı.