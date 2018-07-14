Trump, İngiliz Kraliçesi'ni maymuna çevirdi! Kraliçe çıldırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretine damgasını onbinlerce kişinin katıldığı sokak protestoları vurdu. Sokakta Trump karşıtı protestolar sürerken, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri Trump'ın Kraliçe Elizabeth'le olan görüşmesiydi.

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92 yaşındaki İngiltere Kraliçesi'ni yaklaşık 15 dakika ayakta bekleten Trump'ın bu hareketi İngiliz medyasında eleştiri konusu oldu. Kraliçe Elizabeth'in ABD Başkanı'nı beklediği sırada saatini kontrol etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Windsor Kalesi'nde gerçekleşen görüşmede, Trump'ın kraliyet protokolünü kırdığı tek an bu değildi. Kraliçe ile birlikte yürürken, düz bir çizgiyi takip etmekte zorlanan ve bir ara Kraliçe'yi arkasında bırakan Trump, tören kıtasını selamlamak için aniden durunca Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı'nın çevresinden dolanmak zorunda kaldı.

Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, ABD Başkanı'nın davranışları eleştiri içeren bir çok paylaşımın konusu oldu.

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