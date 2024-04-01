Trump İncil satışına başladı

Aktör Johnson, ABD'li bir skeç programında Trump'ın İncil satmaya başlamasıyla dalga geçti. Eski başkan Trump, yaptığı davranışlarla eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.

ABD'nin son eski başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarda 60 dolara İncil satmaya başladığını açıklamıştı.

Trump'ın bu paylaşımlarının ardından ABD'nin birçok ünlü komedyeninden eleştiriler gelmeye başladı.

"Kulağa şaka gibi geliyor ama aynı zamanda çok gerçek"

ABD'deki bir skeç programında Trump rolüne giren Johnson, duruma ilişkin "Kulağa şaka gibi geliyor ama aynı zamanda çok gerçek" açıklamalarında bulundu.

Saturday Night Live gözünü bir kez daha Donald Trump'a dikti. Bu kez eski Başkan, İncil satmaya yönelik gülünç girişimleri yüzünden hedef alındı.

Gece talk şovları sunucularının, eski Başkan'ın İncil satıcılığına doğru inandırıcı olmayan geçişini eleştirmesinden günler sonra ABD'deki skeç programı son bölümünün açılışında Trump'ı eleştirdi.

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Önceki günlerde Trump, 60 dolar değerindeki özel bir versiyon olan "Tanrı ABD'yi Korusun" İncil'ini desteklediği bir özel tanıtıcı reklam yayımlamıştı. Paskalya öncesinde tanıtılan bu İncil'in adı, aynı isme sahip vatanseverlik temalı şarkıdan esinleniyor.

"Yılın bu zamanında kendimi İsa Mesih'le kıyaslıyorum"

Aktör James Austin Johnson, 30 Mart'ta yayımlanan SNL programının başında Trump rolüne bürünerek izleyicilere şöyle dedi:

"Evet doğru, bugün Paskalya. Yılın bu zamanında kendimi İsa Mesih'le kıyaslıyorum. Artık yaptığım şey bu ve halk bunu sorun etmiyor gibi görünüyor. Bunu yapmaya devam edeceğim. Bunun kötü bir görüntü olduğunu düşünüyorsanız, bir de İncil satmaya başlasaydım ne kadar tuhaf olurdu onu düşünün. Evet, ben İncil satıyorum. Kulağa şaka gibi geliyor ve birçok açıdan öyle ama aynı zamanda çok gerçek. Bildiğiniz gibi İncil'i çok severim. En sevdiğim kitaptır."

"İnsanları kandırmanın yanı sıra çoğunlukla da para için yapıyorum"

Trump'ın İncil'lerini 60 dolara satma kararına değinen Johnson, eski Başkan rolünde şöyle espriyi yaptı:

"Ama ben bunu para için yapmıyorum. Bunu Tanrı'nın yüceliği için yapıyorum ve insanları kandırmanın yanı sıra çoğunlukla da para için yapıyorum."

Colbert'e göre Trump'ın dini: "Kar etmek"

Trump'ı makaraya alan sadece SNL değildi. Stephen Colbert, Seth Meyers ve Jordan Klepper da eski Başkan'ın dindar görünme çabasıyla dalga geçmişti.

Colbert, Trump'ın dininin kar elde etmek olduğunu söyledi ve özellikle İncil'in "birçok" kopyasına sahip olduğu iddiasıyla alay etti.

Colbert, "Yedek İncilleri olmalı çünkü ne zaman birini eline alsa kitap alev alıyor" diye şaka yapmıştı.