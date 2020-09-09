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Aktüel Trump ile Umman Sultanı bin Tarık, "İsrail-BAE anlaşmasını" görüştü
Aktüel

Trump ile Umman Sultanı bin Tarık, "İsrail-BAE anlaşmasını" görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 21:18:26 -
Trump ile Umman Sultanı bin Tarık, "İsrail-BAE anlaşmasını" görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said arasındaki görüşmede, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmanın yansımalarının ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, Trump ile Sultan bin Tarık arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Trump, Umman Sultanı'nı "görevinin ilk 8 ayındaki başarılı performansı dolayısıyla" tebrik etti.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki durumun ele alındığı bildirilen açıklamada, "Başkan Trump ABD arabuluculuğunda varılan İbrahim Anlaşması'nın (Abraham Accord) önemine vurgu yaptı ve Umman Sultanı'nın İsrail-BAE anlaşmasını destekleyen açıklamaları dolayısıyla kendisine teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi olmuştu.

Eski Umman Sultanı Kabus bin Said, ocakta hayatını kaybetmiş, yerine vasiyeti gereği amcasının oğlu bin Tarık geçmişti.

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