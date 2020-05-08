  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman küresel enerji piyasalarını görüştü

Yeniakit Publisher
2020-05-08 23:17:21 -
Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman küresel enerji piyasalarını görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri ve bölgesel konuları ele aldı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump-Selman görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Deere, açıklamasında, "Başkan Trump ile Kral Selman, koronavirüs salgınıyla mücadeledeki olumlu gelişmeleri ve küresel ekonomilerin yeniden canlandırılmasını ele aldılar. İki lider, küresel enerji piyasalarındaki istikrarın önemi konusunda da mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki savunma iş birliğine değinen liderler, ayrıca bölgesel meseleleri de müzakere etti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde dün yer alan haberde, ABD'nin Suudi Arabistan'daki Patriot bataryalarının yanı sıra iki savaş uçağı filosunu da geri çekmeyi planladığı iddia edilmişti. ABD Savunma Bakanlığı ise söz konusu iddia ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı