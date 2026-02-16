Trump ile Netanyahu arasındaki gizli plan sızdı! İran'a olası müdahaleyi ABD değil İsrail üstlenecek

ABD ile İran arasında artan gerilim yeni bir askeri ve diplomatik süreci tetiklerken, perde arkasında yürütülen temaslara dair çarpıcı iddialar gündeme geldi.

İRAN'I ABD DEĞİL İSRAİL VURACAK

CBC News'ün aktardığına göre, Washington'daki planlamalarda İran'a saldırılıp saldırılmayacağından çok, ABD'nin İsrail'e nasıl destek sunacağı ön plana çıktı. Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaklaşık iki ay önce yaptığı özel bir görüşmede, İran'la anlaşma sağlanamaması halinde İsrail'in Tahran'ın balistik füze altyapısına yönelik olası saldırılarına destek verebileceklerini, ancak kendilerinin saldırmayacağını iletti.

Söz konusu görüşmeden sonra ABD ordusu ve istihbarat birimleri de İsrail'in muhtemel operasyonuna nasıl katkı sağlanabileceğine yönelik planlar hazırladı. Hava ikmali, bölge ülkelerinin hava sahalarının kullanımı ve lojistik destek seçenekleri detaylı biçimde ele alındı.

USS ABRAHAM LİNCOLN UÇAK GEMİSİ 26 OCAK'TA BÖLGEYE KONUŞLANMIŞTI

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

ABD'NİN BÖLGEYE İKİNCİ UÇAK GEMİSİNİ GÖNDERMEYE HAZIRLANDIĞI İDDİASI

Wall Street Journal'a konuşan üç ABD'li yetkili, ABD'nin Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderebileceğini söylemişti İsmi açıklanmayan söz konusu yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD ordusunun İran'a olası bir saldırıya hazırlanması kapsamında, ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun Orta Doğu'ya konuşlandırılması hazırlıkları için talimat aldığını öne sürmüştü.

Başkan Donald Trump'ın İran ile müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlanmak için Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiğini savunan yetkililer, ancak bu konuda henüz bir emir verilmediğini ve durumun değişebileceğini ifade etmişti.

Söz konusu yetkililerden biri, karar verilmesi durumunda Pentagon'un iki hafta içinde, ABD Doğu Kıyısı'ndan muhtemelen USS George H.W. Bush uçak gemisini bölgeye konuşlandırabileceğini iddia etmişti.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti. Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.