Trump ile ilgili hisseler iddianamenin ardından yükseldi!

Yatırımcıların Cuma günü yükselen bu şirketlerin hisselerini neden gönderdikleri açık değil, ancak hisse senetleri Trump haber yaptığında çılgınca salınıyor - kabarıyor ve düşüyor -.

Trump'ın medya girişimiyle birleşmek isteyen boş çek şirketi Digital World Acquisition Corp.'un hisseleri Cuma günü %10 arttı. 2020 başkanlık yarışı için Trump kampanyasının mobil uygulamasını geliştiren şirket Phunware (PHUN) %3 kazandı. Ve Trump'ın Truth Social uygulamasıyla ortak olan muhafazakar bir video platformu olan Rumble (RMBL) da %3 arttı.

Hisse senetleri, Trump'ın ilgi odağı olduğu zamandan önce önemli ölçüde hareket etti. Örneğin, Kasım 2022'de Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni kazanmasının ardından DWAC hisseleri yükseldi (gerçi hisseler o zamandan bu yana %55 düştü).

DWAC, Ekim 2021'de Truth Social uygulamasının sahibi Trump Media & Technology Group'u satın alma planlarını duyurdu. Eski başkan, TMTG'nin başkanı ve ana hissedarıdır. Ancak DWAC ile TMTG arasındaki anlaşma, Eylül 2022'de nihai olarak başarısız olmadan önce işlemle ilgili bir hissedar oylaması birkaç kez ertelendiğinden meyvesini veremedi.

Tartışmalı birleşme, yasal incelemeyle de durduruldu . Adalet Bakanlığı, SEC'e ek olarak satın almayı soruşturuyor. Haziran ayı sonlarında Digital World, yönetim kurulu üyelerinin, anlaşmayla ilgili durum tespiti ile ilgili olarak New York'un Güney Bölgesi'ndeki federal bir büyük jüriden mahkeme celbi aldığını açıkladı.

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Digital World, federal soruşturmaların TMTG ile anlaşmayı tamamlama yeteneğini engellediğini söyledi. Hissedarların TMTG anlaşmasını reddetmesine rağmen, paravan şirket geçen yılın sonlarında sponsoru ARC Global Investments II'nin anlaşmayı tek taraflı olarak uzatma seçeneğini kullanmak için şirketin tröst hesabına yaklaşık 3 milyon dolar yatırması nedeniyle ek süre satın alabildiğini söyledi.

Bu olmasaydı, anlaşmanın tamamı bozulabilir ve Digital World topladığı yaklaşık 300 milyon doları geri vermeye zorlayabilirdi. Bu paranın, Truth Social'ın sahibi TMTG ile birleşmeyi finanse etmesi amaçlanıyor. Bir tasfiye, Trump medya şirketinin topladığı ek 1 milyar doları da tehdit ederdi.