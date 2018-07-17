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Trump iki ülke liderini toplantıdan kovdu! ''Erdoğan hariç...''

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde bilinmeyen bir olay ortaya çıktı. savunma harcamaları için yapılan acil toplantıda Trump'ın Gürcistan ve Ukrayna liderlerinin dışarı çıkmasını istediği ve "Erdoğan hariç. O işleri doğru biçimde yapıyor" dediği öğrenildi.

17 Temmuz 2018 Salı 15:55
Trump iki ülke liderini toplantıdan kovdu! ''Erdoğan hariç...''

CBS News'a çıkan 'Eurasia Group' (Avrasya Grubu) isimli danışmanlık kuruluşunun başkanı, siyaset bilimci-gazeteci IanBremmer, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinin arka planından detaylar paylaştı.

TOPLANTIDA GÜRCİSTAN VE UKRAYNA LİDERLERİNİN ÇIKMASINI İSTEMİŞ

Sputnik'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyelerinin GSYİH'nin yüzde 2'si kadar savunma harcaması hedefini 2024 yılı yerine hemen şimdi gerçekleştirmesini talep etmesi üzerine düzenlenen acil toplantıyı hatırlatan Bremmer "Gürcistan ve Ukrayna liderlerinden, konuşmalarının ortasında toplantıdan çıkmasını istediler. Belli ki Trump 'Tamam, sizinle işimiz bitti' dedi" ifadelerini aktardı.

"ERDOĞAN HARİÇ O DOĞRU YAPIYOR"

Bremmer şöyle devam etti: "Trump çok sinirlenmişti. Diğer liderlerden savunmaya daha fazla harcama yapacaklarına dair taahhüt alamıyordu. Birçoğu 'Önce parlamentoya sormak zorundayız. Bunun bir süreci var. Çıkıp da size 'Tamam daha fazla harcayacağız' diyemeyiz. İzlememiz gereken yasal bir süreç var' dedi. Trump da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü ve 'Erdoğan hariç. O işleri doğru biçimde yapıyor' dedi, sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu."

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 15:55
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Donald Trump
  3. NATO Liderler Zirvesi
  4. Belçika
  5. Brüksel

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