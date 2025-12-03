  • İSTANBUL
Yaşam

Mars'taki kayanın içinden hayrete düşüren bir şey çıktı!

Mars’taki robot sıradan görünen bir kayayı yanlışlıkla ezdiğinde içinden çıkan saf elementel kükürt kristalleri bilim insanlarını hayrete düşürdü.

Geçen yıl Mayıs ayında 899 kilogramlık ağırlığıyla kayayı parçalayan gezici, böylece Mars’ta ilk kez saf kükürt keşfetmiş oldu.

Daha da dikkat çekici olan ise, Curiosity’nin bulunduğu Gediz Vallis Kanalı boyunca aynı görünüme sahip çok sayıda taşın bulunması. Bu da bölgenin bazı noktalarında elementel kükürdün oldukça bol olabileceğini düşündürüyor.

 

Curiosity proje bilimcisi Ashwin Vasavada (NASA JPL), Temmuz 2024’te yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:
“Saf kükürtten oluşan bir taş alanı bulmak çölde bir vaha görmek gibi. Normalde orada olmaması gerekir. Bu yüzden nasıl oluştuğunu açıklamak zorundayız. Gezegen keşfinin en heyecan verici yanı da bu beklenmedik sürprizlerdir.”

Sülfatlar Mars’ta sık rastlanan mineraller; suyla etkileşime girip, su buharlaştığında geride kalan tuzlardır.
Gezegenin su geçmişi ve jeolojik evrimi hakkında önemli bilgiler sunarlar.

Ancak saf kükürt, yalnızca çok spesifik şartlarda oluşur. Bu koşulların Curiosity’nin keşif yaptığı bölgede meydana geldiği daha önce bilinmiyordu.
Bu nedenle yüzeyde çok sayıda saf kükürt taşı bulunması, Mars’ın jeolojik tarihinde hâlâ bilmediğimiz önemli süreçler olduğunu düşündürüyor.

Kükürt, canlılar için temel bir elementtir. Organizmalarda protein sentezinde kullanılan iki önemli amino asidin yapı taşıdır.
Bu yüzden Mars’ta kükürtün varlığı, doğrudan yaşam kanıtı olmasa da, yaşam için gerekli kimyasal unsurlardan birinin gezegende bulunduğunu doğruluyor.

Curiosity’nin enstrümanları kükürtlü kayayı analiz edebildi, ancak gezici o güzergâhtan geçmeseydi ve kaya rastlantı sonucu kırılmasaydı bu keşif muhtemelen çok daha geç yapılacaktı.
Şimdi bilim insanları bu kükürdün Mars’ta nasıl oluştuğunu anlamak için yeni çalışmalar yürütüyor.

