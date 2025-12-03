Başkan Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Aziz milletim, değerli milletvekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli misafirleri sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyor, AK Partimizin grup toplantısında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Grubumuza teşrif eden değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Dayanışmanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

26 ve 27. Dönem Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk kardeşimiz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede emaneti sahibine teslim etti. Merhum yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'e yüce Allahtan rahmet niyaz ediyorum.

Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesine, yakınlarına Giresunlu kardeşlerime ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

Aziz kardeşlerim, değerli yol ve dava arkadaşlarım. Ekonomide yılın 3. çeyrek verileri geçen aydan itibaren açıklanmaya başladı. Kasım ayının ilk günlerinde yılın ilk 9 ayına dair turizm istatistikleri milletimizle paylaşılmıştı. Buna göre ilk 9 ayda ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artarak 49 milyon 993 bin'e çıkmıştı. Turizm gelirlerinde ilk 3 çeyrekte 50 milyar doları yakalamıştık. Böylece tüm zamanların 3 çeyrek rekorunu kırmıştık.

Pazartesi günü açıklanan büyüme rakamları da müsbet geldi. Ekonomimiz sürdürdüğü büyüme trendini devam ettirdi. Türkiye ekonomisi, 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüyerek istikrarını korumuştur. G20 ülkeleri arasında 5. sırada yer aldık.

Kasım ayı enflasyonumuz 0,87 geldi. Temel mal enflasyonu yüzde 18'ler seviyesine indi. Deprem konutları ve sosyal konut projelerimizde birlikte kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz.

Her zaman söylediğim gibi, Türkiye'nin hedefi, rotası, izleyeceği güzergah bellidir. Bu hedef 86 milyonun refahını kalıcı şekilde artırmaktır. Bu hedef 2028 yılında 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Bu hedef, gelecek 3 yıl içinde mal ihracatımızı 375 milyar dolara çıkarmaktır.

Bu hedef yine 3 yıl sonra turizmde 100 milyar dolar gelir elde etmektir. Bu hedef, ülkemizi 2 trilyon dolar maliyeti olan terör belasına son vererek Türk ekonomisini şahlandırmaktır.

Bölgemizdeki sıcak çatışmalara, küresel ekonomideki belirsizliklere , ticaret savaşlarına, Türkiye'nin önünü kesmek için türlü oyunlar çeviren odaklara rağmen hamdolsun hedeflerimizde kopmadık, kopmuyoruz.

Bizi cesur kılan, hedeflerimize ulaşacağımıza olan sarsılmaz inancımızdır.

Daha aydınlık bir Türkiye'ye hep beraber vasıl olacağız. Bu ülkeye yeni bedeller ödetmeyecek, bedel ödetmek isteyenlere de geçit vermeyeceğiz.

Suyu önce bulandırıp, bulanık suda sazan avına çıkan simsarların oyunlarına gelmeyeceğiz. Elbette ekonomide rakamlar, oranlara önemlidir. Ama aslolan 86 milyonun topyekün düşüncesi, fikri ve kanaatidir. Aslolan, esnafın, tüccarın, emeklini, emekçinin ne dediği, ne hissettiğidir. Bu süreçte sadece oranlara bakmıyor, çarşıya pazar esnafa tüccara reel sektörün kalbinin attığı sanayi bölgelerimize de kulak veriyoruz.

Gelen talep ve şikayetleri dikkatle dinledik. Kabine toplantımız sonrasında KOBİ'lerimizle ilgili müjdelerimizi paylaştık.

İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize çalışan başına verdiğimiz 2500 liralık desteği, 2026 senesinde 3.500 liraya yükseltiyoruz.

Yeni programımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Özellikle G20 liderler zirvesi vesilesiyle bulunduğumuz Güney Afrika Cumhuriyeti'nde önemli temaslar gerçekleştirdik. Bu ülkeler, gerek iktisadi güçleri, gerek dünya siyasetindeki ağırlıklarıyla, küresel sorunlara çözüm arayışında ön plana çıkıyor. Biz de G20'nin en aktif üyelerinden biri olarak gereken desteği veriyoruz. 2015 yılındaki dönem başkanlığımız sırasında düşük gelirli ülkelerin sesi olmuştuk.

