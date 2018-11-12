Trump: Fransa'da birçok başarı elde ettim

Haftasonu dünya liderlerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te bir araya geldiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede, ABD Başkanı Donald Trump müttefiklerine karşı yalnız kalmıştı.

Paris'ten dönen Trump, Twitter'dan önemli açıklamalara imza attı.

Trump "Dünya liderleriyle olan toplantılarımda birçok başarı elde ettiğim Fransa'dan yeni döndüm. ABD'ye, hem askeri hem de ticaret konusunda adil davranılmadığı gerçeğini ortaya çıkarmak kolay olmadı. Diğer ülkelere askeri koruma için çok büyük ödemeler, yüz milyarlarca dolar para ödemesi yapıyoruz. Bu durumun devam edemeyeceğini söyledim. Bu durum her zaman saçma bir şekilde ABD'nin aleyhine oldu. Yüklü miktarlarda para diğer ülkelerin korunması için harcandı ve karşılığında hiçbir şey almadığımız gibi ticari açık ve kayıplar yaşadık. Bu çok zengin ülkelerin ya ABD'ye askeri koruma için para ödemesi ya da kendilerini koruma zamanı geldi. Ticaret serbest ve adilce gerçekleştirilmeli!" açıklamasında bulundu.