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Trump durdurulamıyor! Şok iddia

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u yıl bitmeden görevden alacağı iddia edildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:03
Trump durdurulamıyor! Şok iddia

Amerikan medyasında çıkan haberlerde, Trump'ın, Ross'un yerine Küçük İşletmeler İdaresi Başkanı Linda McMahon'u getirmeyi düşündüğü öne sürüldü.

Daha önce güreş sporuna yönelik eğlence şirketi Dünya Eğlence Güreşi'nin Üst Yöneticiliğini (CEO) yapan McMahon'un teklif edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığı'nı kabul edebileceği de belirtildi.

Spekülasyonlar arttı

Donald Trump'ın 80 yaşındaki Ross'u görevden alacağına yönelik spekülasyonların, ABD Adalet Bakanı olarak görev yapan Jeff Sessions'ın "Başkan Trump'ın talebi üzerine" istifa etmesinin ardından çıkması tartışmalara neden oldu.

ABD basınında çıkan yorumlarda, Trump'ın, Sessions'ı istifaya zorlamasında, kendisi hakkında yürütülen Rusya soruşturmasına karşı yeterli mücadeleyi vermemesi gerekçe gösterilmişti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 07:03
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