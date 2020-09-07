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Dünya Trump destekçileri tam otomatik silahlarla gövde gösterisi yaptı
Dünya

Trump destekçileri tam otomatik silahlarla gövde gösterisi yaptı

ABD'nin Kentucky eyaletinde Louisville şehrinde ellerinde tam otomatik silah bulunan Trump destekçileri ve siyahi eylemciler karşı karşıya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 02:22:00 -

Karantinanın tam ortasında Mayıs ayında ABD’nin Minneapolis kentinde polisin gözaltına alırken orantısız güç kullanarak öldürdüğü George Floyd’un ardından gösteriler durmak bilmiyor.

ABD'ki sokak olaylarının 100’üncü gününde protestocularla polis karşı karşı kalmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri de sokaklara çıkarak gövde gösterisinde bulunuyor.

ABD'nin Kentucky eyaletinde Louisville şehrinde Trump destekçileri tam otomatik silahlarla sokağa çıkıp gövde gösterisinde bulundu. Black Lives Matter göstericileri ise Trump destekçilerinin elindeki silahlara aldırmadan laf attı. Karşılıklı atışmaların meydana geldiği sokaklarda gerginlik tavan yaptı.

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